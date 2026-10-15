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Snimci su odmah otvorili pitanje da li se Igor priprema za novo venčanje, s obzirom na to da je par viđen u društvu sveštenog lica. Ipak, razlog njihovog susreta nije poznat, pa za sada nema potvrde da se sprema svadbeno slavlje.

Pre nego što se pojavio sa izabranicom, Kebin naslednik viđen je u društvu oca. Igor i Dragan Kojić sastali su se pored automobila, koji su u jednom trenutku fotografisali. Zbog čega su to učinili nije poznato, a postoji mogućnost da su vozilo pripremali za prodaju.

1/11 Vidi galeriju Igor Kojić Foto: Printscreen/Paparaco lov

Nakon susreta sa sinom, Keba je nastavio sa svakodnevnim obavezama. Najpre je svratio u radnju za hemijsko čišćenje, gde je odneo garderobu, a zatim se zaustavio na benzinskoj pumpi kako bi sipao gorivo.

Trudna Nikolina i sveštenik privukli pažnju

Za razliku od oca, Igor je ostatak dana proveo u društvu prijatelja i svoje partnerke. Paparaci su ga najpre snimili u ležernoj odevnoj kombinaciji, dok je prilazio crnom „audiju“, a potom su zabeležili i njegovo kretanje po gradu.

Ipak, najviše pažnje izazvali su kadrovi nastali ispred kuće na Bežanijskoj kosi, iz koje su Igor i trudna Nikolina izašli zajedno sa sveštenikom.

Njih troje zadržali su se pored automobila, a kamere su kasnije snimile par i u malom gradskom automobilu marke „smart“.

Prisustvo sveštenika podstaklo je nagađanja da bi Igor Kojić mogao ponovo da izgovori sudbonosno „da“, ali se ni on ni njegova partnerka nisu oglašavali povodom mogućeg venčanja.

Stiže prinova

Igor Kojić i Nikolina Šaponja u septembru su obelodanili vest da očekuju prinovu, a budući roditelji ne kriju koliko se raduju novom životnom poglavlju. Nikolina je poreklom iz Rijeke, ima 27 godina i od Igora je mlađa 12 godina. Nekada se bavila izborima lepote, dok se danas bavi profesionalnim šminkanjem.

Igor je srećne vesti potvrdio i javno, a potom se sa trudnom partnerkom pojavio na koncertu svog oca Dragana Kojića Kebe na Tašmajdanu. Tom prilikom govorio je o njihovoj ljubavnoj priči i otkrio da su najpre bili prijatelji, a da se njihov odnos vremenom razvio u ljubav.

1/6 Vidi galeriju Igor Kojić Foto: Marko Kranjc

- Istina je, hvala na čestitkama, hvala Bogu, sve je kako treba - poručio je tada Igor, potvrđujući da će se prvi put ostvariti u ulozi oca.

Keba nije krio oduševljenje zbog vesti da će postati deda, a o Nikolini je imao samo reči hvale. Ipak, kada je reč o njihovim planovima za budućnost, detalje su zasad zadržali za sebe.