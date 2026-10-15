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Radojka Jovanović i sin pevačice Stoje Novaković,Milan Popov, stavili su tačku na svoj odnos.

Kako su do sada navodili, razočarali su se jedan u drugog, a u emisiji "Pitanja gledalaca" otkrili su razlog kraha ljubavi.

"Ponudio je 1500 evra dečku da bude sa mnom"

- Da li je realno da ti i dalje braniš Milana, je l ga i dalje voliš? - bilo je jedno od pitanja.

- Nemam više nikakva osećanja, pun mi je k svega, on je pokazao svojim postupkom kakav je čovek. On je ponudio 1500 evra jednom momku ovde da bude sa mnom napolju. On je samo pokazao da je igrao rijaliti dok sam ja bila iskrena, a smatra da sam ku*vetina i eto - odgovorila je Rada.

- Ona je mene koristila i to je to - rekao je Milan.

1/8 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

Javno obraćanje Stoji

- Da li si prvi prišao Radi i pitao je da budu u dobrim odnosima?

- Rešio sam da se ne bismo svađali, da ne budemo tema, a preko glave mi je sve to. - rekao je Milan.

- Ne možemo mi da budemo u prijateljskim odnosima, to ne može, moram da kažem samo Stoji izvini, jer njoj treba to - dodala je Rada.

Radini roditeljo o ljubavi sa Stojinim sinom

Nedavno su se oglasili roditelji Radojke Jovanović i priznali koliko su razočarani u Milana.

- Pratim i mnogo mi je žao i teško što je neki ponižavaju. Ona tamo samo plače, a inače je razigrana i ovde je pravila uvek dar – mar. Meni srce radi trideset i pet posto, mi smo celog života radili da bi ona imala i da bi se školovala, čak smo i ovog starijeg sina zapostavili zbog nje i uvek smo joj govorili da je škola na prvom mestu i poslušala je – rekao je nedavno Radin otac, a onda je majka otkrila šta im je najteže kada gledaju ćerku u Beloj kući, pa se dotakla i Stojinog sina.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

- Svi misle da je zbog para ušla u tu vezu, ali nije. Mi što imamo i što zaradimo mi to imamo, jesmo skromni i siromašni, ali naše duše su bogate i pune ljubavi. Tuđe nećemo i ne želimo. On ima ime, ali mu je duša prazna. Što su njih dvoje započeli to treba i da završe. Mi smo je podržali u svemu, ali ne i ovo ponižavanje. Da mogu da uđem na dva dana da ga pitam kako ga nije sramota. On nema ni obraza, a ni karaktera.