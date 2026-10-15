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Marina Mitrović, majka tragično nastradalog muzičara Dejana Mitrovića (36), koji je 22. januara 2024. izgubio život u saobraćajnoj nesreći na Obrenovačkom putu kod Ostružnice, oglasila se nakon suđenja u Palati pravde u utorak, koje je odloženo za 4. novembar.

Skrhana bolom, s fotografijom pokojnog sina na grudima, Marina je na ivici suza govorila o onome što se dogodilo u sudnici, teškom životu porodice nakon tragedije i borbi za pravdu, koja traje gotovo tri godine.

Dejan je iza sebe ostavio roditelje, suprugu Nevenu i tri ćerke, Lauru (17), Marinu (16) i Saru (5), koje od kobnog dana odrastaju bez oca.

Nakon ročišta, Marina je bila vidno potresena zbog svega što je doživela.

– Čula sam od advokata ubice mog sina, koji je ovde na mojim grudima, da sam neuka. Jednostavno, ne baratam datumima, pa sam neuka. Zahtevaju od majke, koja je izgubila jedino dete, koja sa snajom i bolesnim mužem izdržava troje maloletne dece, koja je bolesna i mora da radi, da se seća datuma kad je htela da izvrši suicid, kada je bila svedok, kada sam nešto snimila i rekla ili već šta, nemam pojma. Ja datume ne znam. Ne mogu da se setim ni da li je sahrana bila 26. ili 27. Znam da je bila subota, a da je moj sin poginuo u ponedeljak – započela je potresnu ispovest Marina Mitrović.

Posebno ju je pogodilo to što njena snaja Nevena, kako navodi, još nije pozvana da svedoči, iako je poslednja razgovarala s Dejanom pre tragedije.

– Odloženo je suđenje, a moju snaju Nevenu Vasić niko nije zvao da svedoči. Ona je poslednja koja je razgovarala s mojim sinom dok je bio živ. Posle deset minuta moj sin je izgubio život, nažalost, i ostavio nas šestoro da žalimo, da patimo za njim i da se ovako mučimo po sudovima, da dokazujemo i očekujemo neku pravdu. I očekujemo pravdu i nadam se pravdi. Ništa me drugo ne interesuje, samo da dobije kaznu koju je zaslužila – rekla je ona.

Brine o sinovljevim ćerkama

Neutešna majka, koja je nakon gubitka sina preuzela deo brige o njegovim ćerkama, apelovala je na roditelje čija su deca stradala u saobraćajnim nesrećama da se bore za strože kazne i poručila da ne može da prihvati mogućnost da odgovorni za gubitak života budu kažnjeni kućnim zatvorom.

– Molim ovim putem sve roditelje da se pobune, da traže kazne. Ja sam mnogo očajna zbog roditelja koji dozvoljavaju da ubice njihove dece, pa čak i maloletne, prođu s nanogicama. Ako ubica njihovog oca bude s nanogicom, kakva je to poruka mojim unukama? Da li to znači da je u redu da i one sutra pogreše i prođu s nanogicom? Da li je to poruka? Evo, jedna neuka žena, s osmogodišnjom školom, postavlja pitanje: „Da li je poruka za naše unuke, za moje unuke, da ćete, ako ubijete nekoga, proći s nanogicom ili treba da snosite posledice svoje brze, bahate vožnje, svog bezobrazluka i oduzimanja tuđih života zbog svoje bahatosti“ – upitala je Marina.

Jedan od najbolnijih trenutaka za porodicu bio je, prema Marininim rečima, kada se optužena izjasnila da nije kriva.

– Ja, sine, lično nisam bila tu. To je bilo izjašnjavanje na pitanje sudije da li se oseća krivom. Ona je odgovorila da nije, da se ne oseća krivom. Tu su bili moj suprug i moja snaja – ispričala je Marina.

Ne odustaje od pravde

Uprkos bolu i teškoj svakodnevici, Marina poručuje da neće odustati od borbe za pravdu za svog sina jedinca.

Podsetimo, muzičar i violinista Dejan Mitrović (36) poginuo je 22. januara 2024. na Obrenovačkom putu kod Ostružnice, kada je u njegov automobil udarilo drugo vozilo kojim je upravljala žena. Prema ranije iznetim navodima, ona je naglo prešla u suprotnu saobraćajnu traku, navodno pokušavajući da dohvati mobilni telefon, koji joj je ispao iza sedišta, nakon čega je došlo do direktnog sudara. Dejan je preminuo na licu mesta.

1/5 Vidi galeriju Dejan Mitrović Foto: Printscreen, Pritnscreen

"Ona je neodgovorna majka"

Govoreći o ženi koja je upravljala automobilom koji je udario u vozilo njenog sina, Marina je naglasila da ne tvrdi da je nesreću izazvala namerno, ali smatra da je svojim ponašanjem ugrozila više života.

– Ne kažem da je namerno uradila, ali je vozila prebrzo. Prebrzo je vozila automobil od 3.000 kubika sa dvoje maloletne dece. Neodgovorna majka! Jednostavno, apelujem na roditelje da se dignu i da tražimo pravdu za našu decu. Moj sin je imao 36 godina, ali ima i dece od pet godina, od osam godina, koja s torbom iz škole prelaze pešački prelaz, pa budu ubijena. Vozač bude u alkoholisanom ili drogiranom stanju i dobije nanogicu. Mislim da tu nema nigde pravde za te ubice. Oni su oduzeli nečijiživot, uništili nam porodicu, a mi sada sami moramo da izdržavamo decu – rekla je ona.

Mogao je još dece da ima, bio je mlad

Posebno potresne reči usledile su kada je počela da govori o svojim unukama, koje svakodnevno podsećaju porodicu na čoveka kojeg su izgubile.

– Ja imam osmogodišnju školu i ne stidim se svoje osmogodišnje škole. Ponosim se svojom iskrenošću i time koliko se borim za pravdu, za moje dete. Ja više dece nemam! Borim se i za moje unuke, za tri male devojčice, da im sutra obezbedim doručak, ručak i večeru. Trebaju im olovke za školu, treba im torba. Evo, ide zima, trebaju im cipele, jakne... To nikoga ne interesuje. Šta ima to veze? A moje dete truli! Moj sin je bio sposoban, mogao je još dece da ima sa svojom ženom, mogla je žena još dece da mu rodi. Moj sin je imao samo 36 godina. Pun života, pun ljubavi. Mnogo je voleo svoju decu, mnogo je voleo roditelje. Nikada nas nije ostavio da budemo sami – govorila je neutešna majka.

Foto: Kurir Televizija

Nisu pitali imaju li deca za hleb i mleko

Osim nenadoknadivog gubitka, porodica Mitrović nakon Dejanove smrti suočila se i s ozbiljnim egzistencijalnim problemima.

Muzičar je, kako njegova majka objašnjava, bio glavni oslonac porodice, a novac koji je zarađivao nastupajući s poznatim izvođačima omogućavao im je pristojan život. Danas njegova majka, uprkos zdravstvenim problemima, mora da radi da bi zajedno sa snajom obezbedila osnovne potrebe za tri devojčice.