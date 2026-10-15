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Nekoliko pita do sada zidovi rehaba su odzvanjali od njihove strasti, a na sve to je imala komentar i Grofica, Anelina majka.

"Sve bolesno"

Majka aktuelne učesnice Elite nije krila da nije srećna zbog ćerkinog izbora.

- Nismo znali da voli poniženja, a ovaj lik valjda ima fetiš, nasilnik, ako to postoji - rekla je Grofica na RED televiziji, te je dodala:

Foto: Printscreen

- Mogu ti reći, tamo se žonglira sa se*som samo možeš nagađati ko je gornji, uglavnom, onaj ko je prehlađen tako da im sline cure na donjem, jedino to dobro, ali ipak sve bolesno.

"Samo da ga ne vidim"

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Na pitanje voditelja, da li će budućem zetu skuvati njenu "čuvenu čorbu", Anelina je majka odgovorila:

- Skuvaću mu i prase, samo da ga ne vidim.

Ljubav nikad jača

Aneli Ahmić i Filip Car priznali su jedan drugom emocije i otkrili da je ova njihova ljubav jača od svih do sada.

- Luda sam za tobom, pa evo, luda sam za tobom. Sad sam stvarno luda. Nekada sam mislila da sam najviše volela Janjuša, ali sada to više nema istu težinu. Kada ti se desi nešto jače, sve prethodno postane drugačije – rekla je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

- I ja te razumem. Za pet godina mi se nije desila takva zaljubljenost, a sada mi se s tobom desila još jača – rekao je Car.

- Upravo tako. Zato te razumem kada pričaš o Dalili. Znam kako je kada ti se desi neko zbog koga zaboraviš sve prethodne odnose. Osećam da je ovo između nas mnogo jače – dodala je Aneli.