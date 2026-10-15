MOGAO JE DA ŽIVI GDE JE HTEO, ALI IZ BARIČA NIJE HTEO DA ODE: Ovo je kuća legendarnog Milančeta, u dvorištu ima i radionicu, a evo kakav ima odnos s komšijama
- Milanče Radosavljević, i pored uspešne karijere, nikada nije napustio Barič i tamo i danas živi skromno, uz radionicu i seoske poslove.
- Rođaci i komšije ga opisuju kao velikog domaćina i čoveka koji je ostao prizeman, a muzika mu je porodična tradicija koja se prenosi na decu.
Legenda narodne muzike Milanče Radosavljević, uprkos bogatoj karijeri i vanvremenskim hitovima, nikada nije napustio rodni Barič.
Iako je zahvaljujući uspešnoj karijeri mogao da bira u kom delu sveta će stanovati, Milanče Radosavljević nije pristajao na kompromise kada je u pitanju njegov rodni kraj. Njegov rođak je potvrdio da pevač nikada nije razmišljao o odlasku:
"On je mogao da živi gde god je želeo da živi, ali nikad mu nije palo na pamet da izađe iz Bariča. On živi tu i ne postoji kompromis".
Rođak je otkrio i kako izgleda Milančetova svakodnevica u kojoj se estradni rad spaja sa teškim seoskim poslovima: "Bavio se i drugim stvarima, recimo, znam da ode negde, peva celu noć provede, a sutradan ujutru ništa, kao da nije radio celu noć nego odmah na traktor u njivu pogotovo kad je sezona poljoprivrednih radova i on je do skoro traktorom sve što treba da se radi traktorom on je radio. Osim toga ima i tu neku svoju malu radionicu gde je tako umeo da napravi razne stvari".
Skroman
U pevačevom dvorištu i stoji mala radionica koja svedoči o njegovoj spretnosti i majstorstvu. Rođak se prisetio zanimljive anegdote od pre petnaestak godina.
"On je čovek koji šta god vidi okom, može da napravi. Sedimo mi tako ovde pre petnaestak godina i komšija mu kaže kako treba da pravi kapiju. Milanče odmah viče: 'Sedaj u kola!'. Otišli su, kupili materijal i Milanče mu je zavario ozbiljnu kapiju. Usred posla kaže: 'Ja moram da požurim, večeras imam pevanje'".
Uprkos velikoj popularnosti, Radosavljević je ostao izuzetno skroman, što potvrđuje i njegov odgovor na pitanje o statusu zvezde: "Pa ja sam pričao sa njim na tu temu. Jednom sam ga ja nazvao zvezdom, on kaže: 'Zvezde su na nebu'".
Veliki domaćin
Kakav je Milanče komšija i domaćin, posvedočila je njegova prva komšinica i kuma.
"Ovo je baš prava oaza. On je od da kažem maltene od rođenja tu koliko ja znam. Lepo se slaže sa svima i stvarno je jedan veliki domaćin pre svega čovek koji nije napustio ni zapustio ni svoju zemlju ni... Do skoro je držao tu i životinje i svašta nešto".
Kuma je slikovito opisala i atmosferu kada se Milanče lati mikrofona na lokalnim veseljima:
"A to je onda zabava na sto. To je onda gas što bi rekli ovi mladi. Ne, ne, on je zaista čovek koji razume ljude, razume emociju, razume ono što je potrebno čoveku i kad je tužan i kad je srećan. Tako da on je zaista jedan sjajan čovek".
Muzika ide sa kolena na koleno
U domu Radosavljevića muzika je porodična tradicija koja se prenosi generacijama. Milančetov otac svirao je kontrabas i klarinet, dok su njegova deca takođe krenula muzičkim stopama: "Znam da je njegov otac zajedno sa njim svirao kontrabas, a i znam da je još nekoliko instrumenata svirao. Da li beše klarinet i još neke instrumente, nekoliko instrumenta je njegov otac svirao i tu ljubav prema muzici verujem da je od njega nasledio. (...) Zoran njegov svira harmoniku i ujedno i žive zajedno tu u Bariču, a ćerka Biljana je profesor klavira u muzičkoj školi Stanković".
Pomeren koncert Milančeta Radosavljevića
Podsetimo, koncert Milančeta Radosavljevića koji je prvobitno bio zakazan za 15. oktobar u hali Čair zvanično je pomeren iz zdravstvenih razloga. Ustanovljen je i novi termin – susret sa niškom publikom zakazan je za 2. decembar.
Kako se navodi, u pitanju nisu veći zdravstveni problemi, već prehlada. Iz istog razloga, Milanče Radosavljević je bio prinuđen da otkaže i svoje učešće na Saboru narodne muzike, gde je trebalo da mu bude uručeno posebno priznanje.
kurir.rs/blic
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