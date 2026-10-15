DOK JOVANA VOLI NEŠTO LUKSUZNIJE, EVO KAKO LETUJE SURUGA SAŠE JOKSIMOVIĆA More, planine, stare kuće: Razglednice koje oduzimaju dah
- Saša Joksimović i supruga Nevena boravili su u Italiji dok su pratili sina Iliju na fudbalskom kampu Intera, a potom su uživali na obali i delili fotografije sa odmora.
- Za razliku od njih, Željko Joksimović i Jovana prošle godine su sa decom bili na Maldivima i češće biraju luksuznije destinacije.
Glumac Saša Joksimović i njegova supruga Nevena Joksimović ne tako davno bili su među udarnim vestima jer je objavljeno da se razvode. No, glasine su brzo utihnule. Nakon nekog vremena ponovo našli su se u žiži interesovanja, ali zbog mnogo lepše vesti.
Italija kao oaza mira
Kruna njihove 24 godine duge ljubavi, sin Ilija, bavi se fudbalom, a roditelji su se prošle godine pohvalili da je upisao Interov letnji kamp.
Pošto su dopratili Iliju u Italiju, Saša i Nevena odlučili su tada da iskoriste priliku i prve dane leta provedu na živopisnim obalama te lepe zemlje.
Supruga Saše Joksimovića poslala je nekoliko razglednica pratiocima na Instagramu, na kojoj se vide more, stare kuće, planine u daljini... Tu su i letnji rekviziti – slamnati šešir i pletena torba. Dolce vita na njihov način.
Za razliku od poznatog glumca, njegov stariji brat preferira luksuznije destinacije.
Nešto luksuznije
Kantautor Željko Joksimović i njegova supruga Jovana prošle godine su sa decom bili na Maldivima, a inače vole da obilaze nešto luksuznije destinacije.
Odnos dva brata
Joksimović je nedavno otkrio kako se slaže sa rođenim bratom Željkom Joksimovićem.
- Poslednjih deset godina sam dobio svoje ime napokon i sve manje se koristi ta poštapalica brat Željka Joksimovića. U početku mi je veoma smetalo, a posle sam oguglao - rekao je Saša za Hype i priznao da je često imao pomoć brata:
- Puno puta u životu mi je Željko pomogao kako ne, što se tiče glume igrao sam u dva filma koje producirao, a ostalo ne, sam sam se borio. Možda je jednom dva puta u životu iskoristio svoj kredibilitet da mi pomogne, želeo je da se borim sam, kao što se i on borio.
Kurir/Hello