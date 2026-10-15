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Koncert legendarnog Milančeta Radosavljevića u hali Čair u Nišu, prvobitno zakazan za 15. oktobar, biće održan 2. decembra 2026. godine. Nakon što je iz zdravstvenih razloga koncert pomeren za 24. decembar, pevač je zamolio organizatore da pronađu raniji termin kako njegova publika na susret ne bi čekala više od dva meseca.

Želja mu je uslišena, pa će se sa Nišlijama družiti 2. decembra, što je bio prvi slobodan termin. Sve ulaznice kupljene za prvobitni datum važiće i za novi termin, bez potrebe za zamenom.

Publika koja je s mnogo ljubavi iščekivala susret sa omiljenim pevačem moraće da sačeka decembar, a organizatori zahvaljuju svima na razumevanju, strpljenju i podršci. Kako ističu, Milančetovo zdravlje sada je na prvom mestu, uz zajedničku želju da pred nišku publiku izađe spreman za veče puno pesme, emocija i uspomena.

1/4 Vidi galeriju Milanče Radosavljević večeras je u Beogradu započeo svoj četvrti koncert na Tašmajdanu i još jednom pokazao da za pravu pesmu, emociju i ljubav publike ne postoje granice. Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

U pitanju nisu veći zdravstveni problemi, već prehlada, zbog koje je Milanče otkazao i gostovanje na Saboru narodne muzike, gde je trebalo da primi nagradu.

Koliko mu susret sa publikom znači, pokazuje i to što je lično zatražio da koncert bude održan ranije nego što je prethodno najavljeno.

„Želeo sam što pre da se družim sa publikom u Nišu. Zamolio sam organizatore za raniji termin i 2. decembar bio je prvi slobodan. Radujem se druženju sa publikom u Čairu“, rekao je Milanče.

Pevač svojoj publici šalje mnogo ljubavi i zahvalnosti za podršku, uz želju da se 2. decembra u Čairu okupe svi koji njegove pesme vole i uz njih stvaraju uspomene. Novi susret u Nišu biće prilika da zajedno pevaju pesme koje već decenijama povezuju generacije.