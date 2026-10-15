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Na osmom Saboru narodne muzike Srbije, koji se i ove godine održava u organizaciji Radio-televizije Srbije i Saveza estradnih muzičara Srbije, izvođači se s novim kompozicijama takmiče za prestižne nagrade.

Ove godine među takmičarima je i Dijamanti bend, i to s pesmom koju potpisuje jedan od najplodonosnijih kompozitora sa naših prostora.

Naša ekipa se družila s momcima iz Dijamanata, koji nastupaju u četvrtak, tokom druge večeri, odnosno s pevačem Mladenom i frontmenom Dejanom, na setu za ekranizaciju pesme kojom se predstavljaju na Saboru.

Za početak su otkrili da li imaju tremu.

- Dobro smo, Bogu hvala, Mladen je malo prehlađen - požalio se frontmen Dejan, a Mladen dodao:

- Već tri nedelje vlada virus, drži me... Dete je krenulo u vrtić i čim se prehladi, odmah pređe na mene. Slab imunitet, noćima ne spavam.

Snimili su spot za pesmu „Ni za mesec, ni za dva“, koji izlazi odmah posle predstavljanja na Saboru.

- Pesma će izaći malo brže od mesec-dva, odnosno odmah posle festivala.

Na pitanje, koliko je teško danas doći do dobre pesme koja može da se snimi i predstavi na RTS-u, momci kažu: jako teško.

1/7 Vidi galeriju Dijamant bend Foto: Promo, Youtube Printscreen

- Baš je jako teško, mi stalno tragamo za pesmama, za dobrom pesmom koju ćemo snimiti, i stvarno nije lako. Ovo je jedna od retkih pesama koju smo slušali pre nekoliko meseci i razmišljali: hoćemo-nećemo. Nekako nam je ostala u sećanju na prvo slušanje. Ostavila je veliki utisak na nas i tako se desilo da će premijera pesme biti na festivalu - rekao je Dejan, a nadovezao se Mladen:

- Naši stari saradnici Milan Miletić i Endži Mavrić, ozbiljna ekipa što se tiče aranžmana i teksta, i, naravno, mi kao izvođači.

Otkrili su i kako su došli na ideju da se prijave na RTS-ov festival, što je prvo takmičarsko iskustvo u njihovoj karijeri benda, dugoj već punu deceniju.

- To nam je prvo takmičarsko iskustvo, a kao i sve u životu, desilo se spontano. Nameste se neke stvari, prosto. Ono što je interesantno jeste da ove godine slavimo 10 godina rada u ovom sastavu i snimanja autorskih, naših pesama. To što ćemo pesmu promovisati na festivalu, nadam se, daje joj veću težinu.

Pevač ističe da sada nema tremu, ali da ne zna šta može da se desi kada stane na scenu RTS-a.

- Iskreno, sada nemam tremu, ali ne znam šta će da se desi kad stanem na tu scenu. Peva se uživo. Kad se upale kamere, znam da ide uživo. Nadam se da neću imati tremu, ali videćemo. Kod mene trema postoji samo kad se upale kamere, a ovako, uživo na nastupima, nikad nemam tremu. Ovo je ipak nešto drugačije, Sabor je na RTS-u, uživo je sve - objašnjava Mladen.

- Ima veliku odgovornost i jasno je to. Nadamo se da će trema biti prisutna, ali ona pozitivna. Na Mladenu je najveća odgovornost - dodaje Dejan.

„Ne zaziru od komentara starijih kolega“



- Dobro, to nije klasično takmičenje, ali svakako ne zaziremo od komentara kolega. Znamo da su tekst i muzika savršeni - kaže Mladen, a dodaje Dejan:

- Bitno je da je pesma dobra i da mi stvarno verujemo u nju. Kako god da prođe, bićemo zadovoljni.

- Tu niko sigurno ne može ništa loše da prokomentariše. I ako se nekome ne svidi, mislim da neće biti loših, besmislenih komentara - dodaje pevač.

Foto: Printscrean

Na pitanje da li se plaše nameštaljki, Dijamanti kažu:

- Pa, toga je uvek bilo, na svakom takmičenju, nameštanja i svega, ali mi nismo tu da pobedimo. Bitno je da učestvujemo i da se lepo predstavimo na Saboru, jer ovog puta imamo stvarno kvalitetnu pesmu.

Pitali smo ih i kakvo je stanje na estradi, s obzirom na to da mnoge njihove kolege poslednjih meseci „kukaju“ na situaciju i zaradu.

- Stanje je standardno. Mi smo kao bend malo više izdvojeni od tih estradnih dešavanja, radimo i imamo neki svoj ustaljen proces rada. Radimo od vikenda do vikenda - tvrdi Dejan.

- Trenutno ima desetak-dvadeset najjačih pevača koji rade i vrte se po istim klubovima, a ovo ostalo je više-manje. Posla, što se tiče bendova, ima, ima privatnih veselja - kaže Mladen.

„Sad svi pevaju i na svadbama i na vašarima“

Ističu da se vreme znatno promenilo, pa se sada mnoge njihove kolege i velike zvezde ne libe da pevaju ni na svadbama ni pod šatorom, a da to nekada nije bila praksa.

- Sve se malo promenilo, mnogi klubovi su se ugasili, prepolovio se broj klubova. Trenutno je takva situacija, nije sramota pevati pod šatorom ili na svadbama - kaže Dejan, pa se dotakao vašara u Šapcu.

- Nedavno je bio šabački vašar, mi nismo stigli da odemo jer smo radili. Hteli smo da odemo na taj glavni dan, u ponedeljak. Meni je to okej, dođe dosta dobre publike sa svih strana.