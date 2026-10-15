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Pevačica Tanja Savić pre početka nastupa imala je peh sa haljinom, zbog čega je i kasnila na nastup.

- Imala sam peh sa haljinom. Fenomenalna je haljina, ali mislim da sam se malo ugojila, jedno 3-4 kilograma, možda i više.

Zapeo mi je rajsferšlus, nije moglo ni gore, ni dole, pa mi je moja saradnica pomogla, ali nije uspela. Stajale smo bukvalno na ulici, ja sam bila golih leđa dok je pokušavala da mi namesti, i prolazile su dve devojke koje su pomogle i nekako uspele da zakopčaju, spasile su me - rekla je Tanja, pa otkrila gde je Muki bio u tom ključnom trenutku.

- Muki je spavao. Obično mi on pomaže oko oblačenja i svlačenja (smeh) - rekla je pevačica.

O stanu u Beogradu na vodi

Pevačica se osvrnula na navode da je nedavno kupila stan u Beogradu na vodi, pa otkrila kakva je zapravo situacija sa nekretninom.

- Nisam još uvek kupila taj stan. Pišu svašta, ali nisam kupila. Iznajmljujem, plaćam kiriju. Imam dva stana koja sam pazarila još dok su mi deca bila manja, investirala sam tada, bila sam dovoljno pametna, ali pošto su mi deca sada velika, tinejdžeri su, traže svoju sobu i veći prostor, tako da ću se sa zakupcem dogovoriti da se menjamo, da mu dam moja dva stana ili jedan, pa da uplaćujem, da mi to računa kao rate. Kiriju ću da plaćam, a nije mala - otkrila je pevačica, pa priznala da li je pila kafu sa Viki Miljković i Đanijem.

1/8 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Radila sam sa Viki neke projekte, nalazila mi je neki nameštaj, međutim Viki je mnogo skupa. Rekla sam: "Viki, meni sad pare mnogo trebaju, ja pare ne berem na drvetu".

Otkrila da je kupila 2 stana u Beogradu na vodi



Tanja trenutno živi u iznajmljenom stanu, ali pored toga poseduje dva stana u istom luksuznom naselju, koja planira da zameni za ovaj gde trenutno žive.

- Ja sam kupila dva stana u Beogradu na vodi, odavno, samo što ja to ne pričam. Ćutim i gledam svoja posla. Materijalne stvari mene uopšte ne rade, mene više radi ljudska duša i ono što ja osećam. Ja sam riba u podznaku i onda sve osećam - istakla je ona.

Tanja nam je otkrila kako su sinovi zadovoljni životom u Beogradu na vodi. Upisala ih je u privatnu školu koju pohađaju na engleskom jeziku.

- Oni jako vole. Upisala sam ih u privatnu školu, mnogo sam je platila, zaista su zadovoljni, nastava je na engleskom jeziku. Samo da skupim vremena da ih obilazim malo više i češće. Pošto im je sav program na engleskom više se time bavi Muki nego ja, a ja ću obilaziti tamo da vidim kakvi su prosvetni radnici. Za sada sam zadovoljna, kod mlađeg sina ima nekih manjih ispada, neće da radi domaći zadatak. On ne zna da nama to sve stiže na mejl. Sad smo im sve oduzeli i telefone - rekla je Tanja.

"Moji najveći poroci su hrana i nespavanje"

Pevačica je priznala da najviše novca troši na hranu. Kako ističe, voli da se hrani zdravo.

- Najviše para trošim na hranu. Volim mnogo da jedem, kvalitetnu hranu. Ljubitelj sam salata, nisam neki veliki ljubitelj mesa, volim da se hranim zdravo. Moj najveći porok je nespavanje. Aktivna sam noću, a preko dana sam kao zombi. Primetila sam da, kad skinem šminku, moja koža je siva od nespavanja. Već 6 godina tako živim, ne pamtim da sam legla pre 3, sve mi se poremetilo još od onda kad su mi deca bila odvedena. Obično se budim oko 10, preskočim doručak - rekla je Tanja.

O mlađim momcima

Ranije se dosta pisalo o razlici od 11 godina između nje i Mukija, a sada su i njene koleginice, poput Dare Bubamare i Jelene Karleuše, u vezama sa znatno mlađim partnerima, koji su od njih mlađi više od 20 godina.