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Pevačica Mala Cana smeštena je u Opštoj bolnici u Pančevu nakon zdravstvenih komplikacija koje su usledile posle napada psa. Ona je tom prilikom zadobila ozbiljne povrede noge, a zbog pogoršanja stanja završila je na hirurškom odeljenju.

Mala Cana prolazi kroz težak period nakon incidenta u kojem ju je napao pas i naneo joj duboke rane, brojne ogrebotine i velike podlive na nozi.

Iako je prvobitno zbrinuta zbog povreda, pevačici su se naknadno javile dodatne zdravstvene tegobe, uključujući probleme sa stomakom, zbog čega je bilo neophodno bolničko lečenje.

Mala Cana Foto: Pritnscreen/Instagram

Lekari prate njeno stanje i procenjuju da li će biti potrebna hirurška intervencija.

Na pevačicinom Instagram profilu objavljena je fotografija iz bolnice, uz obaveštenje o njenom trenutnom zdravstvenom stanju.

– Mala Cana se trenutno nalazi u Pančevačkoj bolnici, na hiruškom odelenju. Stanje isto kao pri prijemu, doktori rade sve kako bi ukazali svu medicinsku pomoć, poseta je od 15-16h – navedeno je u objavi.

Prema poslednjim informacijama sa njenog profila, zdravstveno stanje pevačice nije se promenilo u odnosu na trenutak prijema, dok medicinsko osoblje nastavlja da joj pruža neophodnu negu.

1/8 Vidi galeriju Mala Cana danas je doživela pravu dramu na putu ka Beogradu, o čemu je detaljno govorila za Kurir, nakon što su je novinari sreli u blizini policijske stanice. Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Mala Cana je govorila o napadu koji je doživela.