DRAMA! MALA CANA ZAVRŠILA NA HIRURGIJI NAKON NAPADA PSA! Pevačici se pogoršalo stanje, lekari razmatraju operaciju (FOTO)
Pevačica Mala Cana smeštena je u Opštoj bolnici u Pančevu nakon zdravstvenih komplikacija koje su usledile posle napada psa. Ona je tom prilikom zadobila ozbiljne povrede noge, a zbog pogoršanja stanja završila je na hirurškom odeljenju.
Mala Cana prolazi kroz težak period nakon incidenta u kojem ju je napao pas i naneo joj duboke rane, brojne ogrebotine i velike podlive na nozi.
Iako je prvobitno zbrinuta zbog povreda, pevačici su se naknadno javile dodatne zdravstvene tegobe, uključujući probleme sa stomakom, zbog čega je bilo neophodno bolničko lečenje.
Lekari prate njeno stanje i procenjuju da li će biti potrebna hirurška intervencija.
Na pevačicinom Instagram profilu objavljena je fotografija iz bolnice, uz obaveštenje o njenom trenutnom zdravstvenom stanju.
– Mala Cana se trenutno nalazi u Pančevačkoj bolnici, na hiruškom odelenju. Stanje isto kao pri prijemu, doktori rade sve kako bi ukazali svu medicinsku pomoć, poseta je od 15-16h – navedeno je u objavi.
Prema poslednjim informacijama sa njenog profila, zdravstveno stanje pevačice nije se promenilo u odnosu na trenutak prijema, dok medicinsko osoblje nastavlja da joj pruža neophodnu negu.
Podsetimo, Mala Cana je govorila o napadu koji je doživela.
"Mene su tamo kad me ujeo pas psovali, govorili su mi pogrdne reči. Pričali su mi koliko su jaki. Tad me je izujedao njihov ker i ja sam otišla kod kumova u Pančevo i bila sam sredila nogu, sve to. Dali su mi sve što mi treba, ali danas mi je pozlilo u stomačnom delu i sada ne znaju šta je", izjavila je Mala Cana.