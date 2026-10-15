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Suočeni sa izvršiteljima, kreditima, strahom od isključenja struje, dugovima za hranu i teškim životnim okolnostima, Radenkovići iz Malče kod Niša godinama se bore da svojoj deci obezbede sigurniju budućnost. Njihova najveća snaga je porodica, a majka Zorica, koja odgaja desetoro dece i u novembru očekuje jedanaesto, dočekala je Željka Mitrovića, vlasnika i direktora Pink Media Group, čiji je dolazak u okviru humanitarnog karavana doneo preokret u njihovim životima.

1/8 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: TV Pink



U velikoj porodici, Zorice i Nenada Radenković iz Malče kod Niša, svakodnevno se vodi borba sa brojnim troškovima - a finansijski problemi postali su ozbiljan teret. Dugovanja prema izvršiteljima i krediti dodatno su otežavali svakodnevicu, a neizvesnost je pratila svaki novi dan. Dolazak direktora i vlasnika Pink Media Group Željka Mitrovića doneo je pomoć koja će ovoj porodici omogućiti da konačno odahne. Pored poklona za decu u vidu najmodernijih igračaka, slatkiša, garderobe, ali i novčane pomoći od 500.000 dinara, Mitrović je izdvojio i dodatna sredstva kako bi Radenkovićima bili izmireni dugovi koji su ih godinama opterećivali.

Tokom razgovora sa Zoricom, Mitrović se upoznao sa teškom situacijom u kojoj se porodica nalazi. Kada je čuo da dugovanja prema izvršiteljima iznose između 80.000 i 90.000 dinara, odlučio je da im pruži podršku i pomogne da taj teret ostave iza sebe.

Foto: TV Pink

„Izvoli, pola miliona. Čuo sam da imaš razne probleme. Krediti, izvršitelji...“ - rekao je Mitrović, a potom dodao da je pomoć namenjena i rešavanju dugova i poboljšanju života mališana:

„Kad dođu, rećičeš: ‘Evo, platila sam!’ Neće ti izvršitelji više dirati decu.“ - poručio je Mitrović, naglašavajući da je važno da porodica dobije priliku da živi bez straha i svakodnevne neizvesnosti.

Posebno ga je impresionirala činjenica da Zorica odgaja desetoro dece i da uskoro očekuje još jedno.

„Vi ste heroji, vi ste apsolutni šampioni. To je najveće blago koje neko može da ima. Sve ostalo dođe i prođe!“ - rekao je, naglašavajući da su ljubav, porodica i briga o deci vrednosti koje nemaju cenu.

Zorica je tokom susreta otkrila i bolnu porodičnu priču. Troje njene dece živi u drugoj porodici zbog okolnosti iz prethodnog braka, a, kako je ispričala, nije ih videla već 13 godina. Iza nje su teška životna iskustva, ali danas, sa sadašnjim suprugom i decom koju podižu zajedno, nastavlja da se bori za svoju porodicu.

Foto: TV Pink

Uprkos svim teškoćama, porodica sa radošću iščekuje novembar, kada bi trebalo da stigne još jedan član. Mitrović nije krio divljenje prema Zorici i njenoj porodici, poručujući da je podizanje jedanaestoro dece velika odgovornost, ali i neprocenjivo bogatstvo. Govoreći o motivima svoje humanitarne akcije, Mitrović je istakao da pomoć porodicama pruža iz sopstvenih sredstava, sa željom da doprinese rešavanju problema sa kojima se građani suočavaju.

„Sve ovo radim iz sopstvenih sredstava. Ovo radim da pomognem toj familiji, da pomognem državi. Država ne može da uradi sve.“ - rekao je Mitrović.

Foto: TV Pink

On je najavio i mogućnost buduće saradnje sa lokalnim samoupravama na izgradnji naselja za porodice sa velikim brojem dece, kao i za samohrane majke i očeve kojima je potrebna dodatna podrška.

„Možda će mi trebati pomoć opština kada budemo gradili naselja za porodice sa decom, sa velikim brojem dece. Pre svega za samohrane majke i očeve.“ - objasnio je Mitrović, dodajući da i porodice poput Zoričine, koje zajedno podižu veliki broj dece, zaslužuju podršku i sigurnost.

Teška životna situacija porodice Radenković, koja je dugo delovala kao problem bez izlaza, sada bi trebalo da dobije srećniji epilog.

Foto: TV Pink