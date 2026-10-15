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Dača Virijević prokomentarisao je odnos Aneli Ahmić i Filipa Cara, te se obrušio na njihovu ljubav i ponašanje.

"Sa Dalilom je imalo težinu"

Dača se prisetio i bivše devojke Filipa Cara, Dalile Dragojević.

- Naravno da nema težinu istu ono što je Car uradio sa Dalilom i sad sa Aneli, ali je sa Dalilom imalo neku težinu - rekao je Dača.

- Vidiš li kako sada Car govori kako to sa Dalilom nije bila neka emocija - dodala je Slađa.

"To je bila takva emocija..."

- Slađo, to je bila takva emocija, čovek se bacao, svašta nešto. Šta, on hoće da mi kaže da sa Aneli koja je spavala do pre dvadeset dana sa Đukićem, da je to neka emocija? Da ostane trudna, ne bi znala čije je - govorio je Dača.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Aneli voli kad je neko ponižava. Govorila je najgore stvari o Asminu, a onda je sa njim legla u krevet prošle godine, to je strašno. Govorila je da je Đukić najlepši muškarac, a Car vepar, evo šta sad radi - govorila je Poršelina.

"Ušao sam u svoj svet, na drugu planetu otišao"

U mnogim svađama i sam Car Aneli prebaci odnos sa Đukićem.

- Meni je sa tobom ovde par najlepših dana u rijalitiju. Ušao sam u svoj svet, na drugu planetu otišao - dodao je Car.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

- Isto, ali si ti taj koji je mene ponizio. Veličaš naš odnos, a nisi iskren - rekla je Aneli.

- A šta si Đukiću radila, muvala si se iza njegovih leđa sa mnom - rekao je Car.