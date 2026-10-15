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Zorana Pavić napravila je pravi mali spektakl na konferenciji za novinare, na koju je stigla u pratnji trubača, i odmah stavila do znanja da kod nje nema mesta za dosadu! Odlično raspoložena, nasmejana i puna energije, pevačica je dolaskom uz zvuke trube privukla pažnju prisutnih, a onda najavila i udaju, čime je dodatno zagolicala maštu svih koji su se našli na licu mesta.

Zna kako da skrene pažnju

Zorana je još jednom pokazala da zna kako da napravi šou i pre nego što se reflektori upale. Dok bi mnogi konferenciju za novinare započeli klasičnim pozdravom i predstavljanjem planova, ona je odlučila da atmosferu podigne na viši nivo. Uz trubače, osmeh i dobro raspoloženje, unela je dašak slavljeničke atmosfere i nagovestila da publiku očekuje nešto posebno.Posebnu pažnju privukla je njena najava udaje, koju je izgovorila pred okupljenim predstavnicima medija.

Da li je reč o najavi koja krije neku novu ljubavnu priču ili je pevačica odlučila da se poigra sa znatiželjom publike, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, Zorana je uspela da podigne atmosferu i navede sve prisutne da se zapitaju šta se zapravo krije iza njenih reči.

02:14 Zorana Pavić Izvor: Kurir

Ono što je sigurno jeste da je pevačica za svoj spektakl odabrala naziv koji već na prvi pogled nosi snažnu poruku. „Ljubav traži heroje“ ime je događaja kojim Zorana najavljuje poseban susret s publikom, a sudeći po njenom raspoloženju i načinu na koji je predstavila projekat, emocija će biti u prvom planu. A ako je suditi po njenom dolasku s trubačima, Zorana je rešila da najavu svog spektakla učini drugačijom od svega na šta smo navikli.

Jedinstvena

1/4 Vidi galeriju Pevačica ume da napravi šou Foto: Kurir

Pevačica nije krila dobro raspoloženje, a njena energija brzo se prenela i na prisutne. Umesto uobičajene konferencijske atmosfere, sve je podsećalo na uvod u veliko slavlje, pa su trubači i priča o udaji bili idealan recept za događaj o kojem će se pričati.

Pred koncertni spektakl koji najavljuje uspela je da smrša čak 30 kilograma pa ne krije da se oseća odlično i da je spremna celu noć da igra i peva najveće hitove.