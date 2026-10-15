SKANDAL! KRISTIJAN TVRDI DA JE LAŽ DA JE PRETUKAO NESREĆNU ŽENU! Golubović se šetka po tržnom centru dok Nada živi u strahu: Kakva, bre, baba! Uživam FOTO/VIDEO
- Kristijan Golubović je usnimljen u šoping centru, gde je šetao sam i osvrtao se oko sebe dok traje skandal zbog optužbi Nade Pucarević.
- Golubović je u komentarima tvrdio da je ceo slučaj izmišljen, a na Instagramu je objavio poruku o strpljenju, neprijateljima i ljubavi.
U jeku skandala o kom je pričala Nada Pucarević, žena koja tvrdi da je pretrpela stravično nasilje od Kristijana Golubovića, bivši rijaliti igrač za to kao da ne mari, pa slobodno šeta i uživa u slobodnom vremenu u jednom šoping centru.
Paparaco portala Republika usnimio je Kristijana nakon obavljenog šopinga. On je bio potpuno sam, dok se sve vreme unezvereno okretao oko sebe, pa je delovalo kao da sumnja da ga neko prati.
I dok policija prikuplja dokaze o slučaju s pomenutom Nadom, koja i dalje živi u strahu i gotovo svakodnevno obilazi zdravstvene istanove zbog narušenog zdravlja, Kristijan se oglasio u komentarima ispod jednog video snimka, gde tvrdi da je ceo slučaj lažan.
- Kakva bre baba, sve je izmišljeno! Uživam - bestidno je poručio Golubović.
On se pre toga oglasio i na svom Instagram profilu, pa je na storiju podelio status koji se tiče njegovog horoskopskog znaka.
- Bože, prvo ti hvala što sam živ i zdrav. Stvarno ne znam kad su ljudi poludeli. Daj mi, molim te, dovoljno živaca da izdržim sve ovo što se danas zove normalnim životom. Sačuvaj me od ljudi koji se uvrede na istinu, a naljute na šalu. Daj mi strpljenja. Čuvaj moje neprijatelje, čisto da imaju priliku da vide koliko mogu da napredujem. Bože, nemoj baš da zaboraviš ni na ljubav... - između ostalog, pisalo je u postu koji je podelio Golubović.
Podsetimo, u potresnoj ispovesti Nada je istakla da živi u strahu za život svog sina i svoj život.
- Trpimo muke. Upali smo u velike probleme, zdravstveno sam jako loše. Mesec dana nisam mogla da sednem. Imam dokumente da su mi na jednom mestu pokidana sva meka tkiva. Išla sam i na terapije, ali neću se oporaviti. Treba ponovo da radim skener glave jer otad imam jake glavobolje. Stradalo mi je i srce. Više nisam ista. Dala sam izjavu u policiji i tužilaštvu. Ako se nešto desi mom sinu ili meni, ako opet budem bila pretučena ili me neko ubije, znajte da je to uradio ili lično on, ili neko od njegovih prijatelja. Znate li šta mi je palo gore i od tih batina? To što je rekao da sam u incestnoj vezi sa svojim sinom. Tu bljuvotinu mu nikad neću oprostiti. Ja se samo nadam da će on da odgovara za ono što je učinio. Ne može neko da se smeje i da uživa dok neko ispašta. Mene interesuje samo pravda. Ko će meni da nadoknadi sve ovo gde smo i šta smo, moje živce, moju bolest? Imam 63 godine i autoimunu bolest. Doživotno ću snositi posledice prebijanja. Moj Filip ima samo još mene. On je pre pet godina bio životno ugrožen, a i u toku ove godine je bio dva puta u bolnici u teškom stanju. Ja Kristijanu, i pored svega, ne želim loše. Neka je on živ i zdrav svojoj deci - rekla je Nada uz suze za Kurir.
Danima pokušavamo da stupimo u kontakt s Golubovićem, ali on ne odgovara na pozive na broj poznat redakciji.
Kurir.rs/republika.rs
Kristijan Golubović: