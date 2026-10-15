- Trpimo muke. Upali smo u velike probleme, zdravstveno sam jako loše. Mesec dana nisam mogla da sednem. Imam dokumente da su mi na jednom mestu pokidana sva meka tkiva. Išla sam i na terapije, ali neću se oporaviti. Treba ponovo da radim skener glave jer otad imam jake glavobolje. Stradalo mi je i srce. Više nisam ista. Dala sam izjavu u policiji i tužilaštvu. Ako se nešto desi mom sinu ili meni, ako opet budem bila pretučena ili me neko ubije, znajte da je to uradio ili lično on, ili neko od njegovih prijatelja. Znate li šta mi je palo gore i od tih batina? To što je rekao da sam u incestnoj vezi sa svojim sinom. Tu bljuvotinu mu nikad neću oprostiti. Ja se samo nadam da će on da odgovara za ono što je učinio. Ne može neko da se smeje i da uživa dok neko ispašta. Mene interesuje samo pravda. Ko će meni da nadoknadi sve ovo gde smo i šta smo, moje živce, moju bolest? Imam 63 godine i autoimunu bolest. Doživotno ću snositi posledice prebijanja. Moj Filip ima samo još mene. On je pre pet godina bio životno ugrožen, a i u toku ove godine je bio dva puta u bolnici u teškom stanju. Ja Kristijanu, i pored svega, ne želim loše. Neka je on živ i zdrav svojoj deci - rekla je Nada uz suze za Kurir.