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Sloba Radanović progovorio je o porodici, ljubavi i deci svoje supruge Jelene iz orvog braka.

Nekoliko puta se polemisalo kako je prihvatio Jelenu i njenu prošlost, a sada je objasnio da je za njega to potpuno normalno.

"Meni je to blagoslov"

- Meni nije bilo teško, ja sam to shvatio kao blagoslov. Ja sam to možda video od svoje majke, koja je prihvatila dvoje dece od mog oca i meni je to normalno. Oni i dan danas gledaju moju majku kao svoju. Kada neko kaže nešto pozitivno ili negativno, meni je nebitno, jer meni je to sasvim prirodno - rekao je Sloba na TV Adria i dodao:

Foto: Privatna arhiva

- Ako si nekoga zavoleo takav kakav jeste, onda prihvataš sve ono što ide sa njim.

"Uvek smo imali ljubav"

Sloba se podsetio situacije svojih roditelja i detinjstva i otkrio da nikada nije falilo ljubavi i da je to ono što ga je oblikovalo kroz život.

1/8 Vidi galeriju Jelena i Sloba Radanović Foto: Printscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

- Bilo je tada teško vreme, inflacija... Oni su se trudili da im pruže sve što mogu. Materijalno nije važno, uvek su svi imali ljubav, a to je najbitnije. Kada se setim svog detinjstva, sećam se samo lepog. Ja na taj način i gledam ljude, u najnegativnijem čoveku tražim nešto dobro. Valjda to sve ide od malena, iz detinjstva pokupiš taj model i tako se oformiš - govorio je Radanović.