ŽIKA JAKŠIĆ SKOČIO IZ AVIONA SA 3.000 METARA Voditelj o adrenalinskom izazovu: Nisam znao šta se dešava...
- Žika Jakšić je pre sedam godina skočio padobranom sa 3.000 metara, uz 40 sekundi slobodnog pada i još šest minuta leta.
- Voditelj je kasnije priznao da je tada pio i da prethodne noći nije znao šta mu se dešava.
Voditelj Žika Jakšić pre sedam godina odlučio je da se upusti u pravu ekstremnu avanturu i skoči padobranom sa visine od čak 3.000 metara, a detalji ovog poduhvata i danas privlače pažnju.
"40 sekundi slobodnog pada"
Ovaj adrenalinski izazov podrazumevao je 40 sekundi slobodnog pada, nakon čega je usledilo još šest minuta leta padobranom, a čitav događaj zabeležen je kamerama – od samih priprema pa sve do trenutka skoka.
Sedam godina kasnije, voditelj se sa osmehom prisetio ovog iskustva, prokomentarisao sopstvenu hrabrost i otkrio detalj koji je iznenadio mnoge. Kako je kroz smeh ispričao, u tom periodu je pio, a prethodne večeri je malo više popio.
"Kako sam bio hrabar"
– Kako sam bio hrabar. Usudio sam se i mogu da vam kažem, to je bilo u periodu kada sam pio. Prethodnu noć sam malo više cugnuo i nisam znao šta mi se dešava – rekao je Žika kroz smeh.
Inače, malo ko zna da je Žika Jakšić tokom služenja vojnog roka završio iza rešetaka i to zbog nesvakidašnjeg razloga.
(Grandonline)