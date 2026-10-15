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Ognjen Amidžić na kraju prethodne sezone ovog muzičkog takmičenja najavio je velika osveženja i izmene pravila za naredni ciklus ovog šoua.

Ognjen je istakao da očekuje da sastav žirija ostane isti, pohvalivši kontrast između članova — posebno izdvojivši Dragomira Despića Desingericu kao predstavnika mlađe generacije čiji se stil i rečnik razlikuju od pristupa Zorice Brunclik.

"Žiri treba da ostane iz sveta muzike"

Međutim, posebnu pažnju privukao je njegov komentar o glasinama koje se tiču potencijalnog dolaska voditeljke Jovane Jeremić u ovaj format. Ognjen Amidžić je izneo jasan stav o njenom učešću i uslovima pod kojima bi to imalo smisla.

„Što se mene tiče, nema problema, ako bi imala šta da radi u ovoj postavci, okej. Ipak žiri treba da ostane strogo iz sveta muzike kako bi to dalo određeni kredibilitet takmičenju“, poručio je Amidžić.

1/5 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Pritnscreen

Jovana izdaje knjigu i najavljuje haos

Voditeljka Jovana Jeremić zvanično je najavila objavljivanje svoje prve knjige i time ponovo privukla ogromnu pažnju javnosti. Poznata po oštrom jeziku, nagovestila je da njen prvenac donosi golu istinu koja će uzdrmati čitav region i skinuti mnoge maske. Na društvenim mrežama podelila je emotivnu posvetu ocu, ali i žestoku poruku koja razotkriva šta čitaoce tačno očekuje.

"Posvećeno mom ocu, Miodragu Jeremiću. Da li ste spremni za surove istine koje su dugo zataškavane? U ovoj knjizi potkusurivanje ne prolazi, a ni pomoć prijatelja. Funkcioniše gola istina. Ona je uvek jedna, baš kao i pravda. Mi ljudi isprljamo baš sve što dotaknemo jer smo je**** kvarljiva roba... Zato, brojevi nisu" - napisala je Jovana Jeremić, pa nastavila:

1/2 Vidi galeriju JOVANA JEREMIĆ ŠOKIRA I U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI! Došla zajedno sa novim dečkom, pa patosirala: Dragan voli da mi... Foto: Petar Aleksić

"Da li jedva čekate vreme kada će sve maske pasti? Da li ste spremni za knjigu o kojoj će "grmeti" ceo Balkan, a posle koje neki od sramote neće moći da izađu na ulicu? Ko će se sve pronaći u jovanizmima i koji jovanizam je vaš? Uskoro... Knjiga koju su najviše čekali mladi – moji lepi, mladi, čistodušni ljudi. Vaša J. J." - napisala je voditeljka.