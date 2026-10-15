ŽENE SU GA OBOŽAVALE U VELIKOM BRATU, ON OŽENIO MUŠKARCA Maneken otišao iz Srbije, evo kako izgleda danas (FOTO)
- Petar Perović se proslavio u 'Velikom bratu' 2008. godine, a potom je gradio manekensku karijeru i pojavio se u spotu Katarine Kaje Ostojić.
- Napustio je Srbiju i preselio se u London, gde se 2011. oženio plesačem i koreografom Tristanom Templom.
Petar Perović proslavio se 2008. godine učešćem u "Velikom bratu".
Nakon izlaska iz rijalitija, započeo je uspešnu manekensku karijeru.
Pojavio se u spotu Katarine Kaje Ostojić za pesmu "Lepa, a sama", a u javnosti se spekulisalo da su njih dvoje bili u kratkoj ljubavnoj vezi.
Napustio Srbiju
Međutim, Petar je ubrzo odlučio da napravi veliku životnu promenu, napusti Srbiju i preseli se u London. U britanskoj prestonici je 2011. godine stupio u brak sa svetski poznatim plesačem i koreografom Tristanom Templom.
Suprug obožava srpski mentalitet
Naredne, 2012. godine, bračni par je zajedno posetio Beograd, kada je Tristan angažovan za učešće u spotu Ane Nikolić za pesmu "Baksuze". Petar je tada istakao da Tristan obožava srpski mentalitet, kulturu i Beograd.
Govoreći o planovima za budućnost, maneken je svojevremeno potvrdio da razmišljaju o proširenju porodice i da rade na tome da se ostvare u ulozi roditelja.
Danas, Petar i Tristan žive u Londonu, uživaju u braku i čestim putovanjima, dok se Petar i dalje veoma uspešno bavi modelingom.
Kurir/Blic