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Petar Perović proslavio se 2008. godine učešćem u "Velikom bratu".

Nakon izlaska iz rijalitija, započeo je uspešnu manekensku karijeru.

Pojavio se u spotu Katarine Kaje Ostojić za pesmu "Lepa, a sama", a u javnosti se spekulisalo da su njih dvoje bili u kratkoj ljubavnoj vezi.

Napustio Srbiju

Međutim, Petar je ubrzo odlučio da napravi veliku životnu promenu, napusti Srbiju i preseli se u London. U britanskoj prestonici je 2011. godine stupio u brak sa svetski poznatim plesačem i koreografom Tristanom Templom.

Foto: Printscreen/YT

Suprug obožava srpski mentalitet

Naredne, 2012. godine, bračni par je zajedno posetio Beograd, kada je Tristan angažovan za učešće u spotu Ane Nikolić za pesmu "Baksuze". Petar je tada istakao da Tristan obožava srpski mentalitet, kulturu i Beograd.

1/7 Vidi galeriju Petar Perović Foto: Printscreen/Instagram, Printksin/Youtube, Printksin/Instagram

Govoreći o planovima za budućnost, maneken je svojevremeno potvrdio da razmišljaju o proširenju porodice i da rade na tome da se ostvare u ulozi roditelja.

Danas, Petar i Tristan žive u Londonu, uživaju u braku i čestim putovanjima, dok se Petar i dalje veoma uspešno bavi modelingom.

Kurir/Blic