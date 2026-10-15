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Sloba Radanović prisetio se početka ljubavi sa svojom suprugom Jelenom i otkrio šta je ono čime ga je osvojila u samom startu.

Dok je region brujao o njemu i dok su pljuštali negativni komentari, ona je imala svoj stav na koji ništa nije moglo da utiče.

"To je bila žica koja me je privukla u startu"

- Nije imala predrasude i zbog toga mi se i dopala. Kada su svi imali predrasude o meni ona je kreirala sopstveno mišljenje i po tome vidim možda inteligenciju kod ljudi. Kada ne dozvoliš da ti tuđe mišljenje kreira sliku o nekom nego pustiš sebe. Mislim da je to možda bila i žica koja me je privukla u tom momentu - govorio je Sloba na TV Adria.

Jelena Radanović i Sloba Radanović Foto: Pritnscreen/Intagram

"Pritisak medija bio je najveći problem"

Radanović se prisetio problema na početku veze i otkrio šta im je najteže palo.

- Pritisak medija je bilo nešto najteže što smo trpeli na početku. Ne preterujem kada kažem, mene je tada jedan novinar na drvetu čekao u Budvi, da vidi sa kim ću izaći. Imali smo teške trenutke naravno, ali nije dala da poklekne. To je za nju bilo sve novo, ja sam već nekako navikao. Nekad mi smeta i kad me hvale. Ali, sve smo prebrodili hvala Bogu - rekao je pevač i dodao:

1/6 Vidi galeriju sloba radanović Foto: Damir Dervišagić, Preent Screen, Printskrin/Instagram

"Za 10 godina nikada nisam uživeo doživeo..."

- Pokušavao sam tada da joj objasnim da su to samo neki komentari i to ljudi koji se kriju iza lažnih profila. U tom slučaju za mene ne postojiš. Evo, za deset godina, koliko se bavim ovim poslom, nikada uživo nisam doživeo da mi neko kaže nešto ružno. Ljudi su se osilili, jer nema načina da se to sankcioniše - govorio je Sloba.