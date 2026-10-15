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Pevačica Marija Mikić prošla je trnovit put do uspeha, a sada je za medije govorila o odricanju u tinejdžerskim danima, preko potpunog napuštanja muzike i rada u struci, pa sve do borbe sa zdravstvenim izazovima i medijskim pritiscima.

Prisećajući se svog ulaska u svet muzike sa samo 19 godina, Marija Mikić otkriva da je njen početak bio daleko od uobičajenog tinejdžerskog života. Dok su njeni vršnjaci uživali u izlascima i planirali letovanja, ona je sve podredila svojoj velikoj ljubavi.

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić i Jovan Pantić Foto: ATAIMAGES, Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen

„Rođendan sam proslavila, verovali ili ne, na audicijama za Prvi glas Srbije i pripremama za iste. U tom periodu nisam ni na već uplaćeno more otišla sa društvom jer mi je pevanje bilo najvažnije u životu“, prisetila se pevačica.

Iako je maštala o nezavisnosti, karijeri i porodici, uspeh nije došao preko noći. Nakon takmičenja doživela je razočaranje koje ju je zamalo zauvek odvojilo od scene.

„Posle takmičenja sam počela da pevam nešto što mi se nije sviđalo, takođe na način koji mi se nije sviđao. Svi oko mene su pričali da niko ne može liftom do uspeha, ali meni se to nije svidelo. Odustala sam, posvetila se fakultetu i studijama, a posle toga radila u struci, dok me pevanje nije ponovo 'stiglo'“, iskrena je bila Marija.

Borba sa osudama, dve uzastopne trudnoće i zdravstveni problemi

Povratak na scenu doneo je nove izazove, uključujući medijski pritisak i neproverene priče sa kojima se u početku teško nosila. Među tim, pravi životni zaokreti usledili su sa osnivanjem porodice i nepredviđenim preprekama.

„Razne osude u medijima i izmišljotine sam mnogo teško podnosila dok nisam počela ozbiljno da radim na sebi. Sada shvatam da svoju istinu znam samo ja i nemam potrebu više da se pravdam. Jedna trudnoća, pa druga odmah potom, pa zdravstveni problemi su me usporili, ali naučili pravim vrednostima i 'naterali' da odrastem preko noći“, objasnila je Marija.

Ipak, uprkos svakodnevnim momentima beznađa sa kojima se suočava, odustajanje za nju nikada nije bilo opcija.

„Inat mi nikad nije dao da odustanem. Zdravlje mi je najbitnije, a možda bitnije od toga je da kad legneš da spavaš mirno zaspiš, čiste i mirne duše“.

Ko su joj prave kolege i podrška sa estrade?

Kada je reč o odnosima na muzičkoj sceni, pevačica ističe da nikada nije jurila prijateljstva po svaku cenu. Drži se podalje od spletki i gleda isključivo u svoje dvorište.

Ovako je Marija nekad izgledala:

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Print Screen

„Nisam se trudila nikada da steknem prijatelje na estradi, ta prijateljstva dođu sama. Radujem se tuđim uspesima i gledam samo u svoje dvorište“, poručila je Marija, pa otkrila koje kolege su joj pružile ruku kada je bilo najpotrebnije: „Moram da izdvojim njih nekoliko, a to su Marko Kon, Vuksa Lexington i Cvija. Zaista su bili tu u raznim etapama mog života i karijere i hvala im na tome“.

Na kraju, pevačica je naglasila da joj je jedina želja za budućnost zdravlje, jer kada je čovek dobro — sve ostalo može sam da postigne.

Inače, Marija Mikić nedavno je govorila o novom dečku.

Kurir.rs/ Alo