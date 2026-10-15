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U okviru emisije "Pitanja gledalaca", voditelj je Anđeli Đuričić postavio zanimljivo pitanje koje je privuklo pažnju učesnika.:

"Na skali od 1 do 10, koliko su te iznervirali pokloni sa Filipom Karićem, a ne sa Filipom Carom?", glasilo je pitanje.

Anđela je odmah reagovala i jasno poručila fanovima da nema mesta za takva očekivanja: "Nisam se smorila. Fanovi nek se ne nadaju, nemaju čemu apsolutno da se nadaju."

Nakon toga, povodom cele situacije oglasio se i Stefan Karić: "Verujem da ljudi prave te neke situacije, ali nigde ne postoji prostor gde tako nešto može da se napravi."

Reagovao i Stefan Karić

1/7 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Petar Aleksić

Voditelj Milan Milošević je potom postavio i dodatno pitanje Kariću: "Kako tumačiš što Osman lajkuje ljubavne objave između Anđele i tebe?"

Stefan Karić je prokomentarisao navode o podršci i postupcima svog oca Osmana: "Znamo šta se ovde neće promeniti, a napolju šta se ne menja ne znam."

Nakon što su saznali za podršku, reakcije nisu izostale, te akteri nisu skidali osmeh s lica.

Imali žestoku raspravu

Anđela Đuričić i Stefan Karić imali su žestoke rasprave i u prošlosti, a njihove nesuglasice ponovo su došle do izražaja nakon useljenja na imanje u Šimanovcima. Anđela je tada ušla u žestoku raspravu sa Karićem, a on joj je, pred kamerama, u lice rekao da mu je Mensur Ajdarpašić ispričao da je bio intiman sa njegovom zemljakinjom.

- Oni bi bili zajedno - rekao je Ivan.

- Ja nikad ne bih bio sa osobom koja je bila s mojim drugovima Mensurom i Karićem - rekao je Karić.

- Molim? Ja s Mensurom nikad nisam bila, a čula sam da ti voliš žene od svojih drugara. Razmišljaj od kog si prijatelja uzeo ženu, a družite se i dalje - rekla je Anđela.

1/5 Vidi galeriju Bivši zadrugar Mensur Ajdarpašić, poznat po burnim vezama u rijalitiju, ponovo je u centru pažnje Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Zadruga, Printscreen Instagram

- Meni je Mensur rekao direktno da ste se peglali u Budvi - rekao je Karić.

- Ja imam pravo da tebi ne verujem - rekla je Anđela.