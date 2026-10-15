ANĐELA ĐURIČIĆ I STEFAN KARIĆ SAZNALI DA IH OSMAN MISLI O NJIHOVOM ODNOSU! Neočekivana reakcija u Eliti 10, svi gledaju u njih
Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje u "Eliti 10" koje je izmamilo osmeh na lica Stefana Karića i Anđele Đuričić.
U okviru emisije "Pitanja gledalaca", voditelj je Anđeli Đuričić postavio zanimljivo pitanje koje je privuklo pažnju učesnika.:
"Na skali od 1 do 10, koliko su te iznervirali pokloni sa Filipom Karićem, a ne sa Filipom Carom?", glasilo je pitanje.
Anđela je odmah reagovala i jasno poručila fanovima da nema mesta za takva očekivanja: "Nisam se smorila. Fanovi nek se ne nadaju, nemaju čemu apsolutno da se nadaju."
Nakon toga, povodom cele situacije oglasio se i Stefan Karić: "Verujem da ljudi prave te neke situacije, ali nigde ne postoji prostor gde tako nešto može da se napravi."
Reagovao i Stefan Karić
Voditelj Milan Milošević je potom postavio i dodatno pitanje Kariću: "Kako tumačiš što Osman lajkuje ljubavne objave između Anđele i tebe?"
Stefan Karić je prokomentarisao navode o podršci i postupcima svog oca Osmana: "Znamo šta se ovde neće promeniti, a napolju šta se ne menja ne znam."
Nakon što su saznali za podršku, reakcije nisu izostale, te akteri nisu skidali osmeh s lica.
Imali žestoku raspravu
Anđela Đuričić i Stefan Karić imali su žestoke rasprave i u prošlosti, a njihove nesuglasice ponovo su došle do izražaja nakon useljenja na imanje u Šimanovcima. Anđela je tada ušla u žestoku raspravu sa Karićem, a on joj je, pred kamerama, u lice rekao da mu je Mensur Ajdarpašić ispričao da je bio intiman sa njegovom zemljakinjom.
- Oni bi bili zajedno - rekao je Ivan.
- Ja nikad ne bih bio sa osobom koja je bila s mojim drugovima Mensurom i Karićem - rekao je Karić.
- Molim? Ja s Mensurom nikad nisam bila, a čula sam da ti voliš žene od svojih drugara. Razmišljaj od kog si prijatelja uzeo ženu, a družite se i dalje - rekla je Anđela.
- Meni je Mensur rekao direktno da ste se peglali u Budvi - rekao je Karić.
- Ja imam pravo da tebi ne verujem - rekla je Anđela.