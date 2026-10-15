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Pevačica Nada Topčagić poseduje više nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori, ali održavanje brojne imovine, kako priznaje, postalo joj je veliko opterećenje.

Iako od izdavanja stanova ostvaruje prihode, mesečni računi, popravke i ulaganja zadaju joj sve više glavobolja, zbog čega je počela da razmišlja o prodaji dela imovine.

1/5 Vidi galeriju Nada Topčagić neprolazna zvezda Foto: Ilija Ilić, Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Nada, koja sa suprugom Zlatkom godinama ulaže u nekretnine, poseduje tri stana u Beogradu, kuću na Tari i nekretninu na crnogorskom primorju. Međutim, kako je objasnila, imati više objekata ne znači samo ostvarivati zaradu od izdavanja, već i svakodnevno voditi računa o njihovom održavanju.

Prema navodima koji su objavljeni, pevačici je za osnovne mesečne račune i dažbine potrebno najmanje 1.000 evra, dok dodatne troškove predstavljaju neplanirane popravke, renoviranja i radovi.

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"Ne mogu više da plaćam račune i rintam"

Nada je otvoreno govorila o tome koliko joj je sve teže da postigne da obiđe i održava svaku nekretninu. Iako je svesna da su ona i suprug imali mogućnost da sebi priušte imovinu, priznaje da joj je nekada jednostavniji život donosio mnogo više mira.

- Nekada mi je bila mirna glava. Niti sam imala troškova, niti sam razmišljala o plaćanjima. Imala sam svoj stančić i bila sam najsrećnija. Ništa mi nije falilo. Ovako čitav život nešto kupuješ, pa kad kupiš moraš da središ, pa kad središ moraš da održavaš, a održavanje košta. Taman rešiš jedan problem, onda moraš drugi i tako sve u krug. Čovek ne može više da se naplaća svega toga. Naravno, hvala Bogu da smo Zlatko i ja mogli sve to da kupimo i priuštimo, taman posla da kukam, ali čoveče ne mogu postići sve da obiđem i namirim. Rasprodaću sve nekretnine, ne mogu više da plaćam račune i rintam. Pa, majke mi. Neću više da me boli glava - izjavila je pevačica, prenosi Alo.

Kuća na Tari njeno je parče raja

1/13 Vidi galeriju Nada Topčagić Foto: Ilija Ilić

Jedno od mesta na kojima je pevačica pronašla mir jeste njena kuća na Tari. Tamo se posvećuje domaćinstvu, priprema zimnicu i uživa u prirodi, daleko od gradske buke.

Nada je ranije govorila i o stanu na Kosančićevom vencu, iz kojeg se povukla jer joj više nije prijala gradska vreva. Ipak, nema nameru da ga proda, već planira da ga ostavi sinu Mikici i snahi, a trenutno ga priprema za izdavanje.

- Taj stan ćemo ostaviti sinu i snaji. Trenutno ga pripremamo za izdavanje. Tamo sve gajim i pečem domaću rakiju. Najviše mi prija mir koji imam, a redovno mi dolaze kolege pevači. To je moj parče raja i ne dam da mi niko dira - poručila je Nada.