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Jelena Karleuša i Ljiljana Stanišić sutra će se naći pred kamerama televizije Pink, gde će gostovati u Jutarnjem programu kod Predraga Sarape i Kristine Iglendže.

Dve žene koje pomeraju granice na istom mestu

Jelena Karleuša, jedna od najpoznatijih regionalnih pop zvezda, godinama privlači pažnju svojim muzičkim stvaralaštvom, modnim izdanjima i stavovima o aktuelnim društvenim temama. Poznata po tome što bez dlake na jeziku govori o svemu što smatra važnim, pevačica često izaziva burne reakcije i pokreće polemike koje ne prestaju da intrigiraju javnost.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša u Amidži Šou Foto: TV Pink Printscreen

Posebnu pažnju privlači i pitanje kako će se Karleuša osvrnuti na slučaj mladog pevača i polemiku koja se razvila uoči njegovih nastupa u srpskoj prestonici.

Sa druge strane, Ljiljana Stanišić iza sebe ima dve decenijebogatog novinarskog iskustva. Kao novinarka i voditeljka, razgovarala je sa brojnim poznatim ličnostima domaće estrade, otvarala aktuelne teme i izveštavala o događajima koji su privlačili veliku pažnju javnosti. Prepoznatljiva po direktnim pitanjima, britkom jeziku i profesionalnom pristupu, Ljiljana je tokom karijere izgradila ime novinarke koja se ne libi da pokrene ni najosetljivije teme.

Ljilja Stanišić Foto: Kurir

Kada se za istim stolom nađu Jelena Karleuša, poznata po otvorenim stavovima i spremnosti da kaže ono što misli, i Ljiljana Stanišić, novinarka sa dugogodišnjim iskustvom i odličnim poznavanjem estrade, nema sumnje da će njihov susret privući pažnju gledalaca.

Ljilja Stanišić Foto: Kurir

Šta će Jelena Karleuša otkriti i koje će teme biti u fokusu razgovora, ostaje da vidimo sutra u Jutarnjem programu Televizije Pink, kod Predraga Sarape i Kristine Iglendže.