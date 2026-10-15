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Nesvakidašnja situacija dogodila se u domu pevača Darka Lazića i njegove supruge Katarine Lazić, a s obzirom na to da ona neretko deli trenutke njihovog svakodnevnog života, oglasila se na svom Instagram nalogu gde je objasnila da je u jednom momentu pomislila da u kući imaju duha.

Naime, poroica je od nedavno bogatija za jednog člana više, a reč je o usvojenom mačetu o kom Lazići brinu u svom domu. Upravo se zbog razdraganog mačeta Katarina našla u nesvakidašnjoj situaciji. Na njenom storiju na pomenutoj društvenoj mreži osvanuo je snimak prostrane dnevne sobe pune igračaka, a u jednom momentu se vidi kako se misteriozno pomera roze šator i balon u obliku Pepe Prase.

1/4 Vidi galeriju Mače Katarine i Darka Lazića Foto: Printscreen Instagram

- Kad pomislim da imam duha u kući, ali onda se setim da sam udomila mače - napisala je Katarina koja je kroz šalu priznala kako se uplašila na samu pomisao da u kući ima duhove.

Ovim duhovitim oglašavanjem o nestašnom mačetu Katarina je nasmejala brojne pratioce na društvenim mrežama i pokazala kako izgleda svakodnevica u njihovoj veseloj kući.

Luks opremljen dom u Brestaču

Podsetimo, Darko Lazić uživa u porodičnom životu u rodnoj kući u Brestaču sa suprugom Katarinom Lazić i ćerkom Srnom. Pevač je pre nekoliko godina renovirao dvospratnicu sa velikim dvorištem, a svojevremeno je pokazao kako izgleda unutrašnjost njihovog luks doma.

Na Darkovom Instagram profilu je jednom prilikom osvanuo video-snimak iz vile na kom je pokazao njihov dnevni boravak.

Foto: Printscreen Instagram

Zidovi krem boje se sasvim slažu sa celokupnim enterijerom. Prostorom dominiraju dva kauča, koja su jedan prema drugom okrenuta, oko malog stočića.

Tu su i brojne ikone, ali i portret bračnog para Lazić, a sve je urađeno po poslednjoj modi. Biljke dodatno oplemenjuju prostor, a jedan ceo zid je od prirodnog bambusa.

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