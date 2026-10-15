"POMISLILA SAM DA IMAMO DUHA U KUĆI" Žena Darka Lazića se oglasila iz doma u Brestaču! Uplašila se, pa objasnila o čemu je reč
- Katarina Lazić je na Instagramu ispričala da je pomislila da u kući imaju duha, kada se u dnevnoj sobi misteriozno pomerio roze šator i balon.
- Ispostavilo se da je za sve krivo usvojeno mače, koje je nedavno stiglo u dom Darka i Katarine Lazić u Brestaču.
Nesvakidašnja situacija dogodila se u domu pevača Darka Lazića i njegove supruge Katarine Lazić, a s obzirom na to da ona neretko deli trenutke njihovog svakodnevnog života, oglasila se na svom Instagram nalogu gde je objasnila da je u jednom momentu pomislila da u kući imaju duha.
Naime, poroica je od nedavno bogatija za jednog člana više, a reč je o usvojenom mačetu o kom Lazići brinu u svom domu. Upravo se zbog razdraganog mačeta Katarina našla u nesvakidašnjoj situaciji. Na njenom storiju na pomenutoj društvenoj mreži osvanuo je snimak prostrane dnevne sobe pune igračaka, a u jednom momentu se vidi kako se misteriozno pomera roze šator i balon u obliku Pepe Prase.
- Kad pomislim da imam duha u kući, ali onda se setim da sam udomila mače - napisala je Katarina koja je kroz šalu priznala kako se uplašila na samu pomisao da u kući ima duhove.
Ovim duhovitim oglašavanjem o nestašnom mačetu Katarina je nasmejala brojne pratioce na društvenim mrežama i pokazala kako izgleda svakodnevica u njihovoj veseloj kući.
Luks opremljen dom u Brestaču
Podsetimo, Darko Lazić uživa u porodičnom životu u rodnoj kući u Brestaču sa suprugom Katarinom Lazić i ćerkom Srnom. Pevač je pre nekoliko godina renovirao dvospratnicu sa velikim dvorištem, a svojevremeno je pokazao kako izgleda unutrašnjost njihovog luks doma.
Na Darkovom Instagram profilu je jednom prilikom osvanuo video-snimak iz vile na kom je pokazao njihov dnevni boravak.
Zidovi krem boje se sasvim slažu sa celokupnim enterijerom. Prostorom dominiraju dva kauča, koja su jedan prema drugom okrenuta, oko malog stočića.
Tu su i brojne ikone, ali i portret bračnog para Lazić, a sve je urađeno po poslednjoj modi. Biljke dodatno oplemenjuju prostor, a jedan ceo zid je od prirodnog bambusa.
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