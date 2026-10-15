Slušaj vest

O tome zašto mu je produžena zabrana prilaska bivšoj partnerki Kristini Spalević, Kristijan Golubović kaže:

- Kristina je kao i sve do sada izmislila, neko nasilje, verbalno više nego neko fizičko, jer fizičko nikad nije ni postojalo prema Kristini Spalević. Ako ikada pričamo o nasilju između dvoje u zajednici, to je bila ona. Ona je mene tukla, gađala, najmizernije vređala lažima. I dan-danas isplivavaju g**na iliti istina o njenom prošlom životu. Ja sam to prihvatio. Zgazio sam svoj ponos, karakter, sve živo anulirao u životu zbog nje. Činio najbolja dela, bio najbolji otac i muž. Ako jednu devijantnu osobu od malih nogu koja je živela jako čudno i loše, nešto ne može da zadovolji u životu, sem taj život koji je živela pre, pa iz njega izvukla najnegativnije koristi koje je vabe nazad u taj život. To je onda psiho-fizički poremećaj koji ne može paralelno sa domaćinstvom i materinstvom da se slaže. Kada sam ja kroz godine pokušavao Kristini Spalević da objasnim da je majka, domaćica i biti normalna žena jedno, a njena prošlost dijametralno drugačija situacija i da je samo zaboravi jednostavno da upliva u ovaj život koji ona sada lažno predstavlja da je srećna majka, domaćica, ona kuva, sprema. Ona se oslobodila narcisa i manipulatora. Ja nikakav nisam narcis i manipulator - kaže on i dodaje:

- Neću vređati majku moje dece, kojoj sam ja potencirao i decu i porodicu i kuću i domaćinstvo i sve to, sve te vrednosti života koje treba jedna ženska osoba da prihvati u jednom momentu i da stane s onim što je bilo pre i posveti se svojoj zlatnoj porodici, svom gnezdu. Pogotovo kad ima ovakvog muškarca pored nje koji je spreman 24 časa da uradi bilo šta za nju, kuću i tu decu. Prenelo se to i na njene roditelje koje je pljuvala šest godina i konstantno da su krivi za njen život, za njen porok u alkoholu, drogi, u najgorem vidu snalaženja i dolaženja do novca. To je pr*****ucija, to je takozvani kožni mikrofon. Kada vi ne znate da pevate, a znate da vrckate, gde sedite starcima pijanim po birtijama Srbije i inostranstvu i tako zarađujete za novac. Ona je bila jedna mučenica koju su mama i tata jako loše izbacili na marginu. Ja Kristinu ne vređam ja Kristinu kroz ono što čujete o njoj i opisujem.

Kristina ja javno optužila Kristijana za zlostavljanje i smrt njihovog psa po imenu Kerić, a Golubović tvrdi da je istina drugačija.

- Nikada je ne bih opisivao ovako da me nije lažno optužila da sam ubio našeg Kerića, koji je dan danas kod mene u urni, koji je umro greškom veterinara, koji je imao taj poremećaj tada kad je zbog njene nemarnosti pao i povredio vrat. Tada kada je zbog njene nemarnosti izvršio nuždu na mene, na nju, na našu bebu. Tada sam se ja iznervirao, odveo ga u lavabo, on iz lavaba skoči u kadu, malo se dezorijentisao. Ja sam ga tuširao. Ona je skupljala video segmente. I umesto da pomognete keru da se odglibavi od g**ana i dete, izmišljate celu situaciju totalno drugačije. Da ja bijem kera iz čistog mira dok ona doji. Zašto? Zato što Kristina odmah posle prvog meseca uopšte nije dojila ni jedno, ni drugo dete. Jedan notorni lažov, jer jednostavno smetalo je što grizu jako sike.

Produženje zabrane prilaska Kristini Spalević ga ne zanima, jer on tvrdi da imaju kontakt.

1/9 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Kurir Televizija, Printscreen YouTube, Printscreen

- Zamislite žena koja traži zabranu prilaska i komunikacije, zove vas hiljadu puta za nešto, priča s vama, komunikacija normalna, a sve vreme krši to. Ja sam odlazio u Centar za socijalni rad i govorio: “Evo, vidite, mi vodimo ljubav.” Pokažem video-snimak gde opštimo, usred zabrane prilaska. I oni kažu: “Pa dobro, pustite to, to je vaše.” Jel ona tražila zabranu prilaska? Pa kako onda pravimo treće dete? Gde je smisao svega ovoga, njenih laži, mog blaćenja? I onda mi smo van javnosti super. Da se potrudim, ja bih mogao opet da budem s njom, platonski, ali se*sualno, materijalno. Oni konstantno traže moje stvari, moj auto, moju kuću, moj plac. A zašto tražite od mene kad ste otišli od mene? Zašto tražite nešto što sam vam ceo život davao samo zato da bi sve bilo u redu. Što pravite nered? Što sam ja rekao da si ti pr***itutka, da si sedela u krilu starca sa 200 dinara omotanim oko mikrofona i krečala. To ja nisam izmislio. To je došao čovek i rekao. Kristina Spalević je za mene osoba non grata. Takve sam bljuvotine znao o njoj da se zgadi normalnom čoveku život. Njen nadimak je nekada bio Kiki Vinjak, a sada je zovu Kristina Birtija. Možete da zamislite da sam ja nekoj Kristini Vinjak alias Kristina Birtija napravio dvoje zlatne dece i da ja moram do kraja života da se mirim sa time da sam jednoj pr***itutki, alkoholičarki i jednoj jako lošoj osobi koja pred decom puši, neuredna je, aljkava je, lažljiva je, zlonamerna. Ona želi svoju decu da ostavi bez najboljeg oca na svetu time što će lažno da ga optuži za krivična dela da bi on otišao u zatvor i nikada više bio u kontaktu sa tom zlatnom decom.

1/6 Vidi galeriju Uvek u problemima Foto: Kurir, Zorana Jevtić, Kurir

Nakon što je Nada Pucarević, majka Kristijanovog druga, iznela tvrdnje da ju je Kristijan tukao, navodeći da za to postoje dokazi i svedoci, Golubović je sada svojim rečima šokirao javnost.

1/4 Vidi galeriju Nada Pucarević Foto: Kurir

- Pa to ćemo videti na sudu. Ja sam bio u stanici policije i toliko je smešno bilo da žena sama sebe slika i prilaže neke slike. Kao što Kristina Spalević prilaže stvari koje je ona sama slikala, editovala. I sada traže svedoke u onim lažovima koji su kroz moj život došli, na mojoj sisi bili, jeli i pili. Sada su se oni okrenuli protiv mene da laju lažnim, editovanim, montiranim i izmišljenim dokazima. Ja da bih udario tako krhku ženu sa tom čudnom bolešću od koje umire već 20 godina. Znate li na šta bi ličila ta osoba? Ovih 0,5 odsto što sam sad uradio pred vama tu ženu bi verovatno onesvestila u sekundi. Kaže ona: “Olešio me od batina. Tukao me je rukama i nogama.” - kaže on i dodaje:

- Nikakav spor nije. Žena je mentalno i psihički poremećena. Ona ima nenormalan odnos sa svojim sinom. Nju niko nije zvao u ovaj prostor ovde. Ja sam njenog sina doveo ovde pod kiriju da bi čuvao drugi deo kuće, da bi koristili kupatilo i kuhinju, jer onaj deo tamo to nije imao. Godinama sam plaćao kiriju kroz neke poslove, on je mene malo čuvao, pa se brinuo, išao je uz mene. I on mene obožava. Filip govori da sam jedino na njega uticao da ne pije, ne puši, da se ne drogira i da nema bise*ualne misli. Kad god sam bio u ovoj kući ovde duže od mesec dana, on je ovde čistio, trenirao, uživao. Ali naravno, u mnogim segmentima ja sam njega vređao. Na onaj način edukativno, pedagoški, jer nije imao oca za kojim je žalio i za kojeg tvrdi da ga je njegova majka oterala u grob i govorila za njega sve i svašta. Ja sam to dete probao da otrgnem iz totalne devijacije, a zarobljen Edipovstvom sa njegovom majkom. I onda sam ja kroz vreme govorio: „Pobogu ženo, pusti tog dečka da živi. Ti si njegov problem. Odvoji se, živi negde drugde. Ona je uvek gledala u svima neprijatelje koji se približe Filipu i pokušaju bilo šta da mu kažu drugačije ili bolje od nje. I to je jedan bolestan odnos. Bezbroj puta sam dao za pola kuće kiriju koju su oni kvazi plaćali. Ustvari, ja sam ih tehnički ovde držao da bi bili u posedu što duže godina, da danas-sutra zbog ulaganja i svega branjenje prava stanarskog Stelinog spasemo. Vremenom odnos između mene i te poremećene žene je pukao. Zbog koga? Zbog Spalević Kristine. Kristina će stati u odbranu đavola samo da se Kristijanu naudi. Kristina je jedan manipulatorni monstrum koji druge optužuje da su manipulatori narcisi. Takvog monstruma kao što je ona ne postoji.

Na pitanje šta ga čeka u daljem periodu sa Nadom Pucarević, te da li sledi suočavanje, kaže:

- Ništa. Nada je lažov, izmislila je ceo proces. Nju je sin nekoliko dana od prijave u policiji pretukao tu unutra. Mi smo čuli. Ona je uvila ruku isto, pobegla gde ima svedoka koji su pozvali hitnu pomoć i ona je otišla tamo. Izmislila je jaku povredu i nosila je zavoj običan na ruku koja je istegnuta. Žena je poremećena. Tražila je sažaljenje. Čist patetički tip koji ceo život kuka kako umire, kako je teško, a ne radi ništa na tom planu da poboljša svoje zdravlje, da sedne kao ja i sa njenim sinom porazgovara. Ne, ne žive oni ovde. Oni su ovde bili samo u mom delu plana da oni budu tu i da sačuvamo ovaj prostor, da ne dođe neko treće lice i da nam pravi probleme. Nisam ja došao ovde da živim. Ja sam ovde došao da čuvam ostavštinu jedne predivne porodice od bagre koja nije pazila o ovom prostoru zadnjih 40 godina, nego puštali da drugi o tome brinu i čekali samo trenutak da Stela umre kako bi mogli ovo da daju nekom investitoru da dignu ovde zgradu i da uzmu neku korist, stančić. Ja sam se protiv toga borio, a nisam tražio ništa. Sada šta tražim? Samo da mi daju ono što sam uložio ovde u zadnjih 30 godina. Pravno možemo da idemo na parnicu. Ja sam u posedu i biću još više. Sad ću da dignem zid 12 metara naspram ulice i okolo da ne može sem vazdušnim putem niko da uđe iz principa.

1/8 Vidi galeriju Ivana Veljković Foto: Damir Dervišagić, Nikola Anđić





Otkako je raskinuo sa Kristinom Spalević, njegov odnos sa bivšom suprugom Ivanom Veljović se poboljšao.

- Non-stop imam sa njom kontakt. I hvala Bogu, otkad nema Kristine Spalović, svaki kontakt koji je prekinut zbog njenog prisustva u mom životu je obnovljen. I svaki kontakt sa mojom ćerkom Verom, sa Ivanom, sa mojim sinom Lazarom. Ja sam se više video sa mojim sinom Lazarom i mojom ćerkom Verom i Ivanom nego sve vreme za šest godina kad sam bio u braku sa Kristinom. Ta žena je otrovna meduza koja je u mene ubacila one pipke i samo me srkala, iz mene cedila život - kaže on, a na pitanje šta mu Ivana danas kaže nakon svega, ističe:

- Pa ona uvek ostaje ista. “Zbog takve si me ostavio. E, sada jedi i pij karmu. Kada sam ja patila, krvavo plakala i ovo dete tešila zašto nema oca, ti si sa njom orgijao po toj “Zadruzi”, sa onom koju si meni u pričama govorio da najviše prezireš takvu vrstu žena, s takvom si me prevario. Sa takvom ženom si napravio decu, a meni si govorio da nikad nisi video čistiju, pedantniju i kulturniju osobu od mene.” I napravili smo dete za nekih par dana otkad smo ušli u vezu. Ja sam sa Ivanom Veljović ušao u vezu i nismo vodili ljubav do onog trenutka kad nisam postavio sve kriterijume i dogovore s njom da ćemo imati stan, kuću, lokal i da će ona biti sigurna sa mnom u životu. I jedno veliko obećanje: “Ne kriminalu.” I otkako poznajem Ivanu Veljović, zahvalan sam joj što me je ona naučila da sebe pobedim i kažem "ne" kriminalu. I otkako sam sa njom ja sam samo onu preostalu kaznu četiri godine odležao. I od tada, evo, hvala Bogu, 16 godina ja nisam bio u zatvoru, nisam se bavio kriminalom, nisam osuđivan i najzahvalniji sam toj osobi, iako sam tu osobu najviše povredio moralno i svakako sam joj isprljao život.

Pomirenje njega i Ivane je kako kaže, nemoguće.

- Sve bih dao u životu, ali to je nemoguće zbog nje i mene. Zamislite posle svega što sam joj uradio. Kažu ljudi da sam ja njoj zabo nož u srce. Nisam. Ja sam njoj banderu nabio u leđa, kvarno, mučki s leđa. Nabio banderu i ona ne može da diše. Iako je ta bandera iščupana, ostala je velika rupa kroz koju se vidi sve. Mi smo okej zato što smo okej ljudi. A kćerka je samo motiv i biće više koje nas spaja. Ja kada sada sednem u moju bivšu kuću, ja se osećam spokojno, mirno. Prvi put sam i zadremao posle toliko godina. I otvorio oči i video ženu koja brižno drži ovako ruke i gleda mene. Kao nekada. I kreću mi suze. Ja vidim dete na mom ramenu. Ja sam tu gde sam i gde sam trebao da budem i nikada ne odlazim. Jer imao sam orlovsko gnezdo, a ja sam tražio neki kokošinjac u**ani.

Kurir.rs/Blic