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Ljubavni život pevačice Anđele Ignjatović Breskvice često je pod lupom domaće javnosti, a ovog puta je mnogima zagolicala maštu kada je na njenim društvenim mrežama osvanula fotografija na osnovu koje se može zaključiti da ponovo uživa u ljubavi.

Dok se spekulacije neprestano nižu, Breskvica vešto krije identitet svog izabranika, ali sada je odlučila da napravi presedan i podeli zajednički trenutak na kom se drže za ruke dok šetaju plažom. Po svemu sudeći, reklo bi se da je emotivno ispunjena i srećna.

Foto: Printscreen Instagram

Ovaj nežni trenutak privukao je pažnju javnosti, a mnogi su ga protumačili kao nagoveštaj da je Breskvica ponovo zaljubljena i da je započela novo ljubavno poglavlje. Iako još uvek ne želi da otkrije identitet svog izabranika, prizor iz zajedničke šetnje jasno je pokazao da uživaju u međusobnom društvu i bliskosti.

Podsetimo, Breskvica je nedavno okončala dugogodišnju emotivnu vezu. Njihov raskid izazvao je interesovanje javnosti, ali su se, prema tadašnjim navodima, bivši partneri rastali u dobrim odnosima, bez javnih sukoba i teških reči.

Šuškalo se da je smuvala moćnika

Nakon raskida sa bivšim dečkom policajcem, isplivao je snimak na kom uživa na jahti u prisnom zagrljaju nepoznatog muškarca.

Međutim, kako je tada saznala redakcija MONDO, od dobro obaveštenog izvora, njen novi izabranik je navodno imućni biznismen sa inicijalima A.D.

Kako su naveli u maju ove godine, reč je o vlasniku dobro poznate firme iz Beograda.

1/8 Vidi galeriju Breskvica Foto: ATAIMAGES, Marko Karović, Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

- U vezi su sigurno preko mesec dana. Verovatno su se upoznali u nekom izlasku, budući da on dosta izlazi i poznato je ime u beogradskim klubovima - tvrdio je izvor za Mondo tada i dodao da novi dečko pevačice, koji ima oko tridesetak godina, živi u jednom luks naselju na Novom Beogradu.

Posebnu pažnju javnosti izazvala je informacija da se na istom brodu sa njima našao i bivši partner Lune Đogani, što je dodatno podgrejalo spekulacije i interesovanje medija.

Kako je tvrdio izvor za Mondo, biznismen važi za jednog od najpoželjnijih neženja u Beogradu, a tokom godina bio je povezivan sa brojnim atraktivnim devojkama iz javnog života.

Povezivali je sa Dončićem

Podsećamo, milion ljudi videlo je za samo 24 sata objavu jednog Amerikanca na temu Luke Dončića, a usled brojnih nagađanja da u njegovom odnosu sa verenicom nešto nije kako treba.

U sve su umešali i mladu srpsku zvezdu Anđelu Ignjatović Breskvicu, ističući kako joj košarkaška zvezda konstantno lajkuje objave.

1/6 Vidi galeriju Konferencija za medije Luke Dončića Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Ovome je prethodila objava koja je takođe "odjeknula" i broj ljudi koji ju je video je veći od milion i po.

U medijima i na društvenim mrežama već duže vreme kruže glasine o njenoj navodnoj emotivnoj vezi sa proslavljenim košarkašem Lukom Dončićem. Breskvica je odlučno stavila tačku na ove spekulacije i javno demantovala da među njima postoji bilo šta, ističući da sportistu nikada nije ni sretala u životu:

- Odlazim tamo da radim, nisam ga upoznala. Ja nemam pojma odakle informacije, sve su lažne, nikad se nismo sreli, nisam nikad pevala na nekom slavlju na kojima je bio on, totalna glupost - rekla je za "Premijeru vikend specijal"

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