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Milica Mitrović, supruga Željka Mitrovića, često je aktivna na društvenim mrežama, gde sa pratiocima deli zanimljive detalje iz privatnog života.

Među objavama se neretko nađu i kadrovi iz njihovog luksuznog doma, čiji enterijer svaki put privuče veliku pažnju javnosti.

Ovoga puta, nove fotografije koje je objavila na Instagramu ponovo su izazvale brojne reakcije.

Milica je najpre podelila fotografiju iz modernog privatnog lifta, uređenog u kombinaciji stakla i hroma. U pozadini se može videti deo raskošnog enterijera koji se prostire na nekoliko nivoa, sa unutrašnjim stepeništem i velikim visećim kristalnim lusterom.

Milica Mitrović
Foto: Printscreen Instagram

Za ovu priliku odabrala je opuštenu odevnu kombinaciju, crni duks i zvonaste farmerke, dok je u naručju držala jednog od svojih pasa. Fotografiju je upotpunila numerom  "La Foule".

Osim impresivnog prostora, Mitrovićeva je pokazala i topliji, intimniji deo doma u kojem posebnu pažnju privlače njeni kućni ljubimci. Psi su bili smešteni u fotelji, a jedan od njih nosio je simpatičan pleteni džemper.

U pozadini se isticao elegantni beli kamin, dekorisan brojnim upaljenim svećama, ramovima za fotografije i pažljivo odabranim minimalističkim detaljima, koji su prostoru dali poseban ugođaj.

Milica Mitrović
Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Milica Mitrović nedavno je takođe privukla pažnju objavom iz porodičnog doma na Dedinju, kada je pratiocima otkrila još jedan deo njihove raskošne nekretnine.

Na fotografiji se vidi prostran i svetao dnevni boravak, uređen u elegantnom i modernom stilu. Centralno mesto zauzima velika sofa u svetlim, krem tonovima, dok crni dekorativni jastuci unose kontrast i dodatno naglašavaju sofisticiran izgled enterijera.

Milica Mitrović kuća dom dnevna soba
Foto: Printscreen Instagram

Pažnju privlače i veliki prozori koji se prostiru gotovo celom visinom zida, a prostor dodatno oplemenjuju duge bele zavese kroz koje dopire mnogo dnevne svetlosti.

Na tamnom klub stolu nalaze se brojni dekorativni detalji, među kojima su cvetni aranžman, svećnjaci, ukrasne posude i kristalni elementi. Sve zajedno daje dnevnoj sobi elegantan i prijatan izgled.

Pogledajte još fotografija njihovog doma u galeriji ispod:

Vila Željka Mitrovića Foto: Printscreen/Instagram

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14:48
20260919-STARS-EP622-SUBOTA Izvor: Kurir TV