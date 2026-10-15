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Jelena Karleuša privodi kraju pripreme za muzički spektakl koji će se održati u subotu, 17. oktobra, u Skoplju, a interesovanje za njen dolazak u Severnu Makedoniju ne jenjava. Pop diva poznata je po tome da na svojim nastupima pomera granice, pompezno najavljuje nove projekte i publici priređuje scenske trenutke o kojima se dugo priča, pa se i ovog puta očekuje veče puno energije, atraktivnih nastupa i iznenađenja.

Tektonski poremećaj

Posebnu pažnju privukla je informacija da će joj se na sceni pridružiti Boki 13, ali on, po svemu sudeći, nije jedini gost koji bi mogao da obeleži ovo veče. Karleuša, naime, i dalje čuva u tajnosti ime muzičara koji će se pojaviti uz nju i dodatno podići atmosferu. O kome je reč, zasad nije poznato, a upravo je ta misterija pokrenula dodatna očekivanja pred veliki događaj. Pevačica očigledno želi da deo uzbuđenja sačuva za sam dan spektakla, kada bi publika mogla da sazna ko je osoba kojoj je poverena uloga specijalnog gosta. Da li će na scenu izaći neko s kim je već sarađivala ili je pripremila potpuno neočekivan muzički susret, ostaje da se vidi.

Zna šta želi

1/5 Vidi galeriju Muzička zvezda osvaja region Foto: Privatna arhiva, Kurir, Damir Dervisagic/Kurir

U Skoplju se u subotu očekuje publika iz različitih delova regiona, a među onima koji planiraju da prisustvuju događaju mogli bi da budu i brojni fanovi koji godinama prate Jeleninu karijeru. Njeni nastupi privlače pažnju ne samo zbog muzike već i zbog scenskog nastupa, modnih kombinacija i produkcije, pa ne čudi što se pred ovaj datum pojačava interesovanje.

Ko ovu dramu režira

Karleuša je tokom karijere izgradila prepoznatljiv imidž izvođača koji voli da iznenadi publiku, a taj element neizvesnosti sada je u prvom planu. Dok se odbrojavaju poslednji sati do izlaska na scenu, pitanje koje najviše intrigira fanove jeste ko će biti misteriozni muzičar i kakvu je ulogu dobio u ovom programu. Jedno je sigurno subota, 17. oktobar, rezervisana je za Jelenin nastup u Skoplju, a uz Bokija 13 i najavljenog specijalnog gosta, publika s nestrpljenjem čeka da vidi šta je pop diva pripremila. Ime tajanstvenog muzičara za sada ostaje iza zatvorenih vrata, a upravo bi njegovo pojavljivanje moglo da bude jedan od trenutaka o kojima će se najviše govoriti nakon spektakla.