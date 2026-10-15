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Asmin Durdžić se javno obratio jednoj fan stranici svoje devojke Maje Marinković i tom prilikom odgovorio na njihove navode, ali i otkrio da je starleta operisana, kao i da čim se oporavi, njih dvoje pakuju kofere i odlaze iz Srbije.

Osim toga, istakao je svoju ljubav prema Maji, istakavši da je izabrao vezu sa njom i propustio veliki novac od honorara.

- Što se tiče Makili22, ta osoba je totalno nebitna za mene. Da je bitna, ne bi bila blokirana od strane Maje. To vam je devojka koja ima 198 kg i koja je smrtno zaljubljena u Maju! Tako da njene objave nemaju težinu. A ako me naljuti, objaviću njene prave slike, ime, prezime i ostalo. Samo je puštam još - naveo je, pa nastavio:

Foto: Printscreen Instagram

- 1. stvar: Ja nigde nisam udomljen, niti mi je bilo ko šta plaćao. Za njenu informaciju, čekam samo da se Maja oporavi od operacije. Ide Maja sa mnom za Linc, tamo će da živi sa mnom. Ja ću da radim svoj posao, a Maja će malo da se bakće oko restorana, da joj ne bude dosadno!

2. stvar: Treba da znaš da se ja nigde ne guram. Ja sam, umesto ulaska u rijaliti, birao vezu sa Majom i propustio 70.000 evra od mojih honorara, jer se nikad nisam prodao u životu.

3. stvar: Mene niko nije stavio u ugovor i niko ne ucenjuje produkciju mojim imenom. Tako da, budaletino bolesna, bolje ti je da zaboraviš moje ime. Ostaćeš bez svog profila i ljudi će saznati istinu o tvom identitetu.

Ugodan dan ti želim!

P. S. Između 15. i 20. novembra Maja se seli u Linc - završio je on, otkrivši da se sa Majom seli za mesec dana.

1/6 Vidi galeriju Bivši rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durđić odlučili su da nakon rijalitija napuste gradsku gužvu i otputuju na zasluženi odmor. Foto: Printscreen, Kurir

Podsetimo, Maja Marinković i Asmin Durdžić nedavno su gostovali u emisiji "Amidži šou", gde su, uprkos brojnim osudama i opstanku veze nakon izlaska iz rijalitija "Elita 9", otkrili nepoznate detalje svog odnosa. Maja je tada šokirala kada je priznala da uskoro ide da izvadi implant iz zadnjice.

"Vraćam se na fabrička podešavanja"

Jedno od najzapaženijih pitanja odnosilo se na estetske korekcije. Na pitanje koliko ju je tačno koštala nova zadnjica, Marinkovićeva je šokirala izjavom da planira novu, treću intervenciju i odustajanje od implantata.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Foto: Printscreen

- Iskreno, ja sam se pokajala zbog te moje intervencije koju sam uradila, smatram da mi to nije potrebno. Uskoro imam treću intervenciju, vadim to i vraćam se na fabrička podešavanja. U vitrinu ću da stavim da stoji za uspomenu, probala, videla i nije mi se svidelo.

Dodatno objasnila zbog čega se pokajala i kako je donela tu odluku.

- Drugačiji su implanti za grudi i zadnjicu. To stoji devojkama koje su malo jače građe, ja sam dosta mršava i to se nije uklopilo sa mojom konstitucijom.

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