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Ivanu Šalipur Lolu, koja je iz jedanaeste sezone šoua "Nikad nije kasno" izašla kao pobednica po odluci stručnog žirija, profesionalni put odveo je i prilično daleko od muzike. Završivši, naime, studije psihologije na Institutu "Kinsey", ona je postala klinički psiholog, a potom i seksolog.

Evo zašto se opredelila za ovu granu psihologije

1/6 Vidi galeriju Ivanu Šalipur Lolu, koja je iz jedanaeste sezone šoua "Nikad nije kasno" izašla kao pobednica po odluci stručnog žirija, profesionalni put odveo je i prilično daleko od muzike. Foto: Prinstcreen, Printscreen

Upitana kako se baš za to odlučila, u razgovoru sa jednim medijima Ivana je objasnila kako ju je "uvek zanimalo ono o čemu ljudi teško govore".

- Uvek me je zanimalo ono o čemu ljudi teško govore. Seksualnost je jedan od najintimnijih delova čoveka, a istovremeno jedan od delova o kojem smo naučeni da ćutimo. Posebno mi je zanimljiv kontrast između Amerike i Balkana. Kod nas se o s*ksu istovremeno govori svuda i nigde. Seksualnost je prisutna u muzici, medijima, društvenim mrežama i svakodnevnom humoru, ali kada treba iskreno razgovarati o želji, nezadovoljstvu, problemima u vezi ili sopstvenom telu, tada se često pojavljuju stid i nelagoda. Upravo taj prostor između onoga što ljudi osećaju i onoga što sebi dozvoljavaju da izgovore meni je fascinantan - počela je ona za "Telegraf", pa otkrila i kako ljudi ovde reaguju pošto saznaju za njeno zvanje.

- Reakcije su uglavnom ili velika radoznalost ili blaga nelagoda... Sredine skoro da nema. Ljudi se prvo nasmeju ili naprave neku šalu, a onda, kada ostanemo nasamo, krenu pitanja koja očigledno godinama nisu imali kome da postave. To mi zapravo najbolje pokazuje koliko nam nedostaje normalan prostor za razgovor o seksualnosti. Ne zato što ljudi na Balkanu manje razmišljaju o s*ksu , naprotiv, već zato što još uvek nismo sasvim naučili da o njemu razgovaramo bez srama, osuđivanja ili senzacionalizma - smatra, između ostalog, ona.

1/5 Vidi galeriju Ivanu Šalipur Lolu, koja je iz jedanaeste sezone šoua "Nikad nije kasno" izašla kao pobednica po odluci stručnog žirija, profesionalni put odveo je i prilično daleko od muzike. Foto: Printscreen

Otkrila s kakvim se slučajevima susrela

Kako se seksualnost ističe na sve strane, od društvenih mreža, pa sve do rijalitija, evo kakav to uticaj ima - po njenom mišljenju.

- Problem nije sama seksualnost. Seksualnost nije nešto čega treba da se stidimo. Problem nastaje kada dobijamo veoma iskrivljenu sliku o tome kako s*ks, telo i intimnost "treba" da izgledaju. Po*nografija, na primer, može kod nekih ljudi da stvori nerealna očekivanja ako postane glavni izvor seksualnog obrazovanja. Društvene mreže dodatno stvaraju pritisak oko izgleda, poželjnosti i performansa. Mladi mogu biti izloženi ogromnoj količini s*ksualnog sadržaja, a istovremeno dobiti veoma malo kvalitetnog obrazovanja o pristanku, granicama, zadovoljstvu, komunikaciji i zdravim odnosima. To je paradoks našeg vremena: s*ksualnog sadržaja imamo više nego ikada, ali to ne znači automatski da smo s*ksualno obrazovaniji - objasnila je ona, koja se zbog jednog slučaja na kom je radila našla u situaciji da alarmira nadležne.

- Postoji jedan slučaj koji mi je ostao posebno upečatljiv, naravno bez ikakvih detalja koji bi mogli da otkriju identitet osobe. Radila sam sa muškarcem koji je znao da ima polno prenosivu infekciju, ali je svesno odlučio da to ne govori svojim partnerkama i nastavio je da ima odnose sa njima bez njihovog znanja o riziku kojem su izložene. Meni je taj slučaj bio posebno težak, zato što tu više ne govorimo samo o seksualnosti ili partnerskom problemu. Govorimo o pristanku, odgovornosti i zdravlju drugih ljudi. Osoba ne može doneti istinski informisanu odluku o s*ksualnom odnosu ako joj je uskraćena informacija koja direktno utiče na njeno zdravlje. Situacija je bila dovoljno ozbiljna da sam je, u skladu sa profesionalnim i zakonskim obavezama koje su važile u toj situaciji, prijavila nadležnima. To nije bila laka odluka, ali mi je taj slučaj ostao kao veoma snažan podsetnik da poverljivost u terapiji jeste ogromna odgovornost, ali postoje situacije u kojima se moraju uzeti u obzir i ozbiljni rizici po druge ljude - izjavila je za pomenute medije Lola.