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Pevačica Silvija Nedeljković pre 24 dana ostvarila se u najlepšoj životnoj ulozi – postala je majka blizanaca, sina Boška i ćerke Staše. Nakon čak 17 godina borbe za potomstvo, ona i njen suprug Saša Stamenković danas uživaju u porodičnoj sreći, a ponosna mama sada je podelila i njihovu zajedničku fotografiju.

Silvija je na društvenim mrežama objavila sliku sa suprugom, a pažnju je privukao njihov opušteni izgled. Par se fotografisao u liftu, a pevačica je za ovu priliku odabrala roze pantalone i džemper, preko kojih je ogrnula teksas jaknu.

Silvija Nedeljaković Foto: Printscreen/Instagram

Dolazak Boška i Staše doneo im je neizmernu radost, a Silvija sada uživa u prvim danima majčinstva, dok sa suprugom započinje novo, najlepše poglavlje porodičnog života.

Silvija je o borbi za potomstvo

Silvija Nedeljković je jednom zatrudnela prirodnim putem, ali je bebu izgubila. Kako je nedavno ispričala, gubitak bebe promenio je njenog supruga Sašu Stamenkovića.

- I mi smo kao i svi imali uspone i padove i to kao posledicu svih emotivnih padova. Ali sam ja to sve gledala kroz prizmu toga da i on sve doživljava na svoj način i da mu treba dati prostor da i on odboluje negde svaku neuspešnu vantelesnu oplodnju, a posebno kada smo imali i prirodnu trudnoću, pa gubitak iste - ispričala je Silvija za "Grand".

Ona je dodala da im je nakon te tragedije trebalo mnogo snage da nastave dalje