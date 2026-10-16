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Ana Divac, supruga proslavljenog košarkaša Vlade Divca, već nekoliko dana boravi u Rusiji, odakle redovno deli zanimljive trenutke sa putovanja. Nakon što je pokazala raskoš Sankt Peterburga i uživanje u baletu, sada je otkrila i kako izgleda njen večernji provod.

Ana je na društvenim mrežama objavila fotografije i snimke iz ruskih barova, u kojima je uživala u društvu prijatelja. Posebnu pažnju privukao je prizor nazdravljanja votkom, uz koji je napisala.

– Rusija i vodka idu jedna sa drugom.

Pored tradicionalnog ruskog pića, Ana je pokazala i zanimljive koktele, a snimila je i barmena tokom njihove pripreme. Na fotografijama su se mogli videti šareni napici u neobičnim čašama, kao i čitav niz kratkih pića posluženih uz kriške limuna.

Sudeći po objavama, supruga nekadašnjeg NBA asa uživa u upoznavanju različitih strana Sankt Peterburga, od kulturnih sadržaja do noćnog života.

1/6 Vidi galeriju Ana Divac Foto: Printscreen/Instagram

Od raskošnog baleta do noćnog provoda

Ana je prethodno posetila baletsku predstavu „Labudovo jezero“ Petra Iliča Čajkovskog, a za tu priliku odabrala je elegantnu crnu haljinu i upečatljivu ogrlicu.

Utiske iz pozorišta podelila je sa pratiocima, ne skrivajući oduševljenje što je čuveno delo imala priliku da pogleda upravo u Sankt Peterburgu.

Nakon kulturnog izlaska usledilo je i opuštenije druženje, a fotografije iz barova otkrile su još jedan deo njenog boravka u Rusiji.

„Doživeti balet ‘Labudovo jezero’ Petra Iljiča Čajkovskog u Sankt Peterburgu zaista je čarobno. Osećala sam se tako blagosloveno.“

1/5 Vidi galeriju Ana Divac Foto: Pritnscreen/Instagram

Humanitarni rad

Iako je javnosti najpoznatija kao supruga jednog od naših najuspešnijih košarkaša, Ana Divac iza sebe ima i zanimljivu životnu priču.

Rođena je kao Snežana u Kraljevu 1967. godine, a diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Na početku karijere bavila se glumom, ali je kasnije odlučila da se posveti porodici i humanitarnom radu.

Sa Vladom Divcem provela je veliki deo života u Americi, gde je on gradio uspešnu košarkašku karijeru. Imaju sinove Luku i Matiju, a 1999. godine usvojili su ćerku Petru.

1/10 Vidi galeriju Petra Divac Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Ana i Vlade osnovali su 2007. godine Fondaciju „Ana i Vlade Divac“, posvećenu pomoći ugroženim porodicama, deci i mladima. Njihov humanitarni rad traje decenijama, a Ana je u brojnim intervjuima isticala koliko joj je važno da i decu vaspitava u duhu solidarnosti i pomaganja drugima.

Uprkos godinama provedenim uz jednog od najpoznatijih srpskih sportista, Ana je izgradila i sopstveni javni identitet, pre svega kroz humanitarni angažman, dok na društvenim mrežama povremeno otkriva detalje iz privatnog života i sa putovanja.

Ana i Vlade usvojili ćerku

Podsetimo, Vlade i Ana Divac imaju sinove Matiju i Luku i ćerku Petru koju su usvojili.