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Pop zvezda Kaja Ostojić objavila je prvu pesmu sa albuma "Priče za laku noć" i najavila novu muzičku eru! "Košmari" su deo projekta na kom je Ostojićeva dugo radila sa timom saradnika koji su se potrudili da je publici predstave u sasvim novom svetlu.

Osim zvuka koji se u potpunosti razlikuje od pesama koje je do sada objavljivala, Kaja je drastično promenila vizuelni identitet i publici dala priliku da se upozna sa njenim novim audio, ali i vizuelnim identitetom.

"Košmari" nisu samo jedna pesma u nizu, već produkt istraživanja unutrašnjeg bića, prodiranja u najdublje pore duše i svesti i dokaz da umetnost ne poznaje granice.

Ostojićeva se u objavi na Instagramu zahvalila saradnicima, a publici poručila da im je u "Košmarima" ostavila ne deo sebe, već celo svoje biće.

“PRIČE ZA LAKU NOĆ | Dragi moji, došla je i ta noć kad konačno možete virnuti u moj svet, kroz album koji doživljavam kao projekat života.

Bila sam u potpunosti kreativno uključena u nastajanje svake pesme, svakog njenog segmenta, od prve ideje do konačnog zvuka. uz nekoliko pesama iz moje prethodne ere, poput „Ona nekad“, „Promaja“ i „Htela bih“, ovo je najiskrenije, najličnije i najbeskompromisnije što sam do sada stvorila, moj dosadašnji muzički i vizuelni vrhunac.

„Priče za laku noć“ nastala je kao zaokružena konceptualna celina, kao putovanje kroz jednu noć i sva njena stanja. Od košmara do priča koje pričamo sebi pre nego što zaspimo. Svaka pesma predstavlja drugačije emotivno i psihološko putovanje, a zajedno čine jednu intimnu, autobiografsku priču u kojoj se prepliću stvarnost, snovi, sećanja, strahovi i želje. Ja.

U tom procesu bili su mnogi a posebno mesto ima GG lotta koja je kroz kreativnu direkciju, razvoj koncepta i kompletan vizuelni identitet pomogla da se moja unutrašnja vizija prevede u prepoznatljiv umetnički izraz, pa je ovo rezultat jednog šireg procesa kroz koji će me nadalje pratiti. Iza ovog albuma stoji mnogo rada, istraživanja, preispitivanja i poverenja. Ali, pre svega, sloboda da prvi put bez kompromisa izrazim ono što ja zaista jesam. Možda je vreme da se ustvari prvi put upoznamo.

Prvu pesmu sa albuma “Košmari”, potpisuje i moja dugogodišnja saradnica Mimi Mercedes.