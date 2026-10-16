DOBRODOŠLI U MOJE "KOŠMARE" Kaja Ostojić objavila projekat života
- Kaja Ostojić objavila je pesmu 'Košmari', prvu sa albuma 'Priče za laku noć', i najavila novu muzičku eru.
- Pevačica kaže da je projekat dugo pripremala, uz potpuno novi zvuk i vizuelni identitet, kao svoj najličniji rad do sada.
Pop zvezda Kaja Ostojić objavila je prvu pesmu sa albuma "Priče za laku noć" i najavila novu muzičku eru! "Košmari" su deo projekta na kom je Ostojićeva dugo radila sa timom saradnika koji su se potrudili da je publici predstave u sasvim novom svetlu.
Osim zvuka koji se u potpunosti razlikuje od pesama koje je do sada objavljivala, Kaja je drastično promenila vizuelni identitet i publici dala priliku da se upozna sa njenim novim audio, ali i vizuelnim identitetom.
"Košmari" nisu samo jedna pesma u nizu, već produkt istraživanja unutrašnjeg bića, prodiranja u najdublje pore duše i svesti i dokaz da umetnost ne poznaje granice.
Ostojićeva se u objavi na Instagramu zahvalila saradnicima, a publici poručila da im je u "Košmarima" ostavila ne deo sebe, već celo svoje biće.
“PRIČE ZA LAKU NOĆ | Dragi moji, došla je i ta noć kad konačno možete virnuti u moj svet, kroz album koji doživljavam kao projekat života.
Bila sam u potpunosti kreativno uključena u nastajanje svake pesme, svakog njenog segmenta, od prve ideje do konačnog zvuka. uz nekoliko pesama iz moje prethodne ere, poput „Ona nekad“, „Promaja“ i „Htela bih“, ovo je najiskrenije, najličnije i najbeskompromisnije što sam do sada stvorila, moj dosadašnji muzički i vizuelni vrhunac.
„Priče za laku noć“ nastala je kao zaokružena konceptualna celina, kao putovanje kroz jednu noć i sva njena stanja. Od košmara do priča koje pričamo sebi pre nego što zaspimo. Svaka pesma predstavlja drugačije emotivno i psihološko putovanje, a zajedno čine jednu intimnu, autobiografsku priču u kojoj se prepliću stvarnost, snovi, sećanja, strahovi i želje. Ja.
U tom procesu bili su mnogi a posebno mesto ima GG lotta koja je kroz kreativnu direkciju, razvoj koncepta i kompletan vizuelni identitet pomogla da se moja unutrašnja vizija prevede u prepoznatljiv umetnički izraz, pa je ovo rezultat jednog šireg procesa kroz koji će me nadalje pratiti. Iza ovog albuma stoji mnogo rada, istraživanja, preispitivanja i poverenja. Ali, pre svega, sloboda da prvi put bez kompromisa izrazim ono što ja zaista jesam. Možda je vreme da se ustvari prvi put upoznamo.
Prvu pesmu sa albuma “Košmari”, potpisuje i moja dugogodišnja saradnica Mimi Mercedes.
Ovo je moja priča za laku noć. Samo što neke priče ne služe da nas uspavaju, već da nas probude. Ostanite budni sa mnom.
Vaša Kaya!”