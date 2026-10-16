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Pobednik druge večeri osmog Sabora narodne muzike Srbije je kompozicija „Učini nešto za nas“ u izvođenju Nataše Stajić, koja je takođe osvojila i nagradu za najbolju interpretaciju. Drugo mesto pripalo je pesmi „Pahuljice moja bela“, dok je treće mesto zauzela numera „Rano moja“.

Drugo veče Sabora narodne muzike obeležilo je takmičarski program u kategoriji novokomponovanih narodnih pesama, pobednik publike, kao i revijalni program legendi narodne muzike Nedeljka Bilkića i Ane Bekute.

Pobednik druge festivalske večeri je pesma "Učini nešto za nas dvoje," koju je izvela Nataša Stajić, a za čiju kompoziciju je odgovoran Ljubo Kešelj, tekst napisala Sena Ordagić i aranžman osmislio Igor Kokić.

Na drugom mestu se našla se kompozicija "Pahuljice moja bela" u izvođenju Dragog Domića, a za čiji tekst su odgovorni Strahinja i Uroš Tepavčević, a aranžman Zoran Petrović.

Na trećem mestu našla se numera "Rano moj"a, koju je otpevao Bane Šević, a za čiju kompoziciju, tekst i aranžman je odgovoran Borislav Tomašević.

Nagrada za najbolji tekst pripala je Strahinji i Urošu Tepavčeviću za pesmu "Pahuljice moja bela".

Za najbolji aranžman zaslužni su Ninoslav Ademović i Perica Vasić Senior za pesmu "Mila, Mila".

Nagradu za najbolju interpretaciju osvojila je Nataša Stajić za numeru "Učini nešto za nas".

Petočlani žiri činili su pevač Čeda Marković, pevačice Dragica Radosavljević Cakana i Vera Matović, kompozitor i aranžer Vuk Kandić i predsednik žirija – virtuoz na harmonici, dugogodišnji šef Narodnog ansambla RTS-a i kompozitor Branimir Đokić.

Ko je ukrao srca publike

Prvu nagradu publike osvojila je kompozicija "Učini nešto za nas", koju je izvela Nataša Stajić.

Na drugom mestu našla se "Pahuljice moja bela", koju je otpevao Dragi Domić.

Treće mesto po glasovima publike osvojila je pesma "Rano moja", koju je izveo Bane Šević.

Za muzičku pratnju takmičara pobrinuli su se vrhunski muzičari Saborskog orkestra SEMUS-a i Narodnog ansambla Muzičke produkcije Radio-televizije Srbije.

1/6 Vidi galeriju Sabor narodne muzike Foto: Semus

Drugo veče Sabora narodne muzike otvorio je Nedeljko Bilkić sa pesmom Ima jedna krčma u planini, dok je Ana Bekuta u revijalnom delu večeri otpevala Bekrija, Opet imam razloga da živim, Tugo moja, Crven konac i Veseljak.

Savez Estradno-muzičkih umetnika Srbije ustanovio je najveću nagradu svog esnafa, priznanje koje se dodeljuje onima koji su dugo i dostojno predstavljali profesiju estradnog umetnika.

Predsednik SEMUS-a Dragiša Golubović uručio je nagrade „Zlatna ptica“ legendama narodne muzike Nedeljku Bilkiću i Ani Bekuti.

Humanitarni karakter festivala i nagrade takmičarima

Publika je mogla da glasa slanjem SMS poruke sa rednim brojem pesme na broj 5556. Ukupna cena SMS poruke je 60 dinara, a sa jednog broja telefona bilo je moguće poslati 20 SMS poruka.

Povodom Međunarodni dana slepih – „Dan belog štapa“, RTS je svoj deo prihoda, od ostvarenih SMS poruka tokom glasanja za nagradu „Pobednik publike“ na ovom festivalu – uputio kao donaciju školi „Veljko Ramadanović“ iz Zemuna – jedinoj u Srbiji koja je specijalizovana za obrazovanje slepe i slabovide dece.