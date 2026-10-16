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Danas je Mina Amidžić, supruga Ognjena Amidžića, napunila 34 godine, a trenutak sa intimnog slavlja organizovanog u krugu najbližih podelila je na mrežama.

U zagrljaju svog supruga i njihove dečice, Mina je uživala u svom posebnom danu naglasivši da joj ništa više nije potrebno, osim iskrene porodične ljubavi. Ognjen je Mini priredio iznenađenje, a pored ogromnog buketa i ukrašene kuće, poklonio joj je i predivnu crvenu tortu u obliku srca.

1/4 Vidi galeriju Mina Naumović slavi rođendan, Ognjen Amidžić joj priredio iznenađenje Foto: Printscreen Instagram

- Meni više ništa ne treba - napisala je Mina u opisu fotografije na Instagramu.

Amidžićima Filipinka pomaže oko ćerke

Inače, Mina je jednom prilikom odgovarajući na pitanja pratilaca na društvenoj mreži Instagram otkrila da njoj i mužu oko kuće, ali i ćerke Lole, pomaže izvesna Filipinka. Iako papirološki proces nije bio baš tako lagan - ispostavilo se da im je ova odluka ipak "pun pogodak".

Ujedno, Mina je otkrila i zašto su se baš za nju odlučili, bez dlake na jeziku.

- Da li ti je dadilja Filipinka? - upitao je Minu izvesni korisnik pomenute mreže, interesujući se i za samo iskustvo s njom.

- Jeste, pomaže nam u kući i oko Lole. Proces oko papirologije zahteva priličan angažman, ali se ispostavilo kao dobra odluka - napisala je Amidžićka.

1/6 Vidi galeriju Mina Amidžić, supruga voditelja Ognjena Amidžića, odgovarajući na pitanja pratilaca na društvenoj mreži Instagram otkrila je da njoj i mužu oko kuće, ali i ćerke Lole, pomaže izvesna Filipinka. Foto: Printscreen, ATAIMAGES

Upitana da li su se za nju odlučili iz nekog posebnog razloga, ostala je iskrena.

- Zato što su njihovi radnici adaptibilni, profesionalni, vredni i imaju radnu etiku. Usput, nije joj važno ko smo, već ono što joj je povereno da radi - naglasila je Mina, koja je s Ognjenom najpre bila dobila sina, Peruna.

- Našu decu oblikujemo mi, sve ostalo je samo tehnička ispomoć - zaključila je onda.

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