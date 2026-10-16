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Pre nego što se udala za bogatog Engleza, Džefrija Pola Arnolda Deja, Melina Galić je godinama bila u braku sa našom muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem koji joj je otvorio vrata svetskog džet seta.

Kroz godine njihove ljubavi, domaća javnost je imala priliku da sreće Melinu na mnogim događajima na kojima je dolazila sa Harisom, a jasno je da se i njen stil i izgled vremenom menjao. Ipak, jedna fotografija iz mlađih dana potpuno je privukla pažnju javnosti, a na njoj imamo priliku da vidimo Melinu u izdanju u kom je mnogi ne pamte.

Foto: Printscreen Instagram

Pre nego što je postala prepoznatljiva svojim vizuelnim identitetom, Harisova bivša je nekada izgledala potpuno drugačije. Imala je prirodnu kosu i nije imala nikakve estetske korekcije po kojima je danas poznajemo. Fotografiju je jednom prilikom podelila njihova ćerka Đina na društevim mrežama.

Haris o razvodu

O detaljima rastanka nakon oko dve decenije ljubavi Meline i Harisa govorilo se mesecima, dok su bivši supružnici u međuvremenu nastavili život svako na svoju stranu. Dok je Melina ponovo stala na ludi kamen i okrenula novo životno poglavlje, Haris ne krije da mu prija samački život. Pevač je u više navrata govorio o ljubavi i braku, a sada je jasno poručio da nema nameru da se ponovo ženi.

Osvrnuo se i na godine provedene sa bivšom suprugom, ističući da njihov brak, iz njegove perspektive, nije bio loš, ali da takav životni model više ne želi da ponavlja.

- Brak je bio takav kakav je bio, po mom mišljenju dobar, ali ne bih ga ponovio. Da ganjam bračne modele ne pada mi na pamet - rekao je Haris kratko.

1/9 Vidi galeriju Haris u svojoj vili na Senjaku Foto: Damir Dervisagić

Podsetimo, govoreći o pažnji koju je njihov razvod privukao u javnosti, istakao je da se o njegovom slučaju pisalo više nego o mnogim drugim poznatim razvodima, pa je kao primer naveo Dženifer Lopez, koja se udavala četiri puta.

- Moj razvod je isti kao i svačiji drugi. Kao i tvoj, svi se razvode – rekao je odsečno pevač.

Potom je dodao da je njegova bračna priča dobila neuporedivo više medijskog prostora nego razvodi svetski poznate zvezde.

-Ljudi danas imaju minimum tri braka. O mom razvodu se pisalo toliko, a nije se toliko pisalo ni o razvodima Dženifer Lopez – poručio je potom.

Na pitanje kako je reagovao na vest da se Melina ponovo udala, ostao je kratak i jasan, naglasivši da ne želi da komentariše ono što se tiče njenog privatnog života.

-O tome treba da pričaju akteri koji su tamo. Slobodan čovek sam od kako sam izašao iz suda. Razvod nisam slavio, to se ne slavi – kazao je.

Inače, ovako su oni nekada izgledali dok je ljubav trajala:

1/6 Vidi galeriju Pevač Haris Džinović i njegova dugogodišnja supruga, modna kreatorka Melina Galić, prošle godine su se razveli na iznenađenje svih. Foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

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