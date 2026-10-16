ŠUŠKA SE DA BI ON VEČERAS MOGAO DA UĐE U ELITU! Svi ga dobro znate, sledi haos na koji niste spremni: Stižu tri nova takmičara, a onda...
Večeras nas u "Eliti 10" očekuje uzbudljivo veče s obzirom na to da je najavljeno vanredno ubacivanje novih učesnika, a već sada može da se nasluti da će upravo to promeniti odnose u Beloj kući u Šimanovcima.
Danas je na "Pinku" najavljeno da će se večeras održati emisija "Vanredno ubacivanje", tokom koje će se u Belu kuću useliti čak tri nova takmičara.
Svađe, rasprave, ljubavne drame i neočekivani preokreti su sve ono što se trenutno zbiva na imanju i privlači veliku pažnju, a s obzirom na najavu novih takmičara, očekuje se da haos tek sledi!
Ostaje da se isprati kako će aktuelni učesnici reagovati na nove takmičare, kako će ih prihvatiti, ko će im prvi pružiti ruku, a ko će u njima odmah prepoznati konkurenciju.
Po završetku vanrednog ubacivanja počeće emisija "Pitanja novinara“, tokom koje učesnici često moraju da odgovore na nezgodna pitanja i suoče se sa temama koje su pokušavali da izbegnu.
Na površinu bi mogle da isplivaju nove informacije, neizgovorene istine i detalji koji bi mogli da izazovu burne reakcije u Beloj kući.
Šuška se da u Elitu ulazi Marko Osmakčić
Kako se priča i piše, kao novi takmičar bi se večeras mogao pojaviti i Marko Osmakčić, nekadašnji rijaliti učesnik. U prilog tome govori i njegov stori na Instagramu gde je zagolicao maštu ljudima na mrežama. Naime, Marko je objavio snimak iz automobila uz poruku: "Stiže Boing".
Ipak, večeras će spekulacijama doći kraj kada ćemo konačno saznati ko su definitivni takmičari koji će promeniti tok igre.
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