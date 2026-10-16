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Večeras nas u "Eliti 10" očekuje uzbudljivo veče s obzirom na to da je najavljeno vanredno ubacivanje novih učesnika, a već sada može da se nasluti da će upravo to promeniti odnose u Beloj kući u Šimanovcima.

Danas je na "Pinku" najavljeno da će se večeras održati emisija "Vanredno ubacivanje", tokom koje će se u Belu kuću useliti čak tri nova takmičara.

Svađe, rasprave, ljubavne drame i neočekivani preokreti su sve ono što se trenutno zbiva na imanju i privlači veliku pažnju, a s obzirom na najavu novih takmičara, očekuje se da haos tek sledi!

1/5 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

Ostaje da se isprati kako će aktuelni učesnici reagovati na nove takmičare, kako će ih prihvatiti, ko će im prvi pružiti ruku, a ko će u njima odmah prepoznati konkurenciju.

Po završetku vanrednog ubacivanja počeće emisija "Pitanja novinara“, tokom koje učesnici često moraju da odgovore na nezgodna pitanja i suoče se sa temama koje su pokušavali da izbegnu.

Na površinu bi mogle da isplivaju nove informacije, neizgovorene istine i detalji koji bi mogli da izazovu burne reakcije u Beloj kući.

Šuška se da u Elitu ulazi Marko Osmakčić

Kako se priča i piše, kao novi takmičar bi se večeras mogao pojaviti i Marko Osmakčić, nekadašnji rijaliti učesnik. U prilog tome govori i njegov stori na Instagramu gde je zagolicao maštu ljudima na mrežama. Naime, Marko je objavio snimak iz automobila uz poruku: "Stiže Boing".

Foto: Printscreen Instagram

Ipak, večeras će spekulacijama doći kraj kada ćemo konačno saznati ko su definitivni takmičari koji će promeniti tok igre.

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