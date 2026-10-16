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Krv nije voda, česta je izreka u našem narodu, a to možemo potvrditi i na primeru Elene Kitić, mlade zvezde na koju roditelji Mile Kitić i Marta Savić i te kako mogu da budu ponosni. Nema sumnje da je Elena talenat za muzikalnost nasledila upravo od njih.

Nova Elenina pesma "Shalala" koju je snimila u saradnji sa popularnim dvojcem Jalom Bratom i Bubom Korelijem doslovno je “zapalila” mreže. Uz mladalački duh koji sa sobom nosi, moderni zvuk i nežne reči teksta pesme, Elena je još jednom pokazala da čvrstim nogama stoji u svetu muzike, spremna da spoji veliku emociju sa nešto bržim muzičkim tempom, a pohvale pristižu sa svih strana.

Ponosna mama Marta Savić se odmah oglasila ne skrivajući radost i uzbuđenje zbog ćerkinog novog uspeha.

00:23 Ponosna mama Matra Savić čestitala ćerki Eleni Kitić na novoj pesmiPonosna mama Matra Savić čestitala ćerki Eleni Kitić na novoj pesmi Izvor: Instagram

- Bravo! - napisala je Marta na svom Instagram nalogu uputivši čestitke svojoj naslednici i popularnom duu u čijoj saradnji je ova pesma nastala.

Reakcije publike sve govore

Marta nije jedina koja ne krije oduševljenje. Naime, pesma je na Jutjubu objavljena pre svega dva sata, a reakcije publike govore sve.

"Auu ovako se dugo nisam obradovao pesmi", "Ide hit zime!", "Kakooo je ovo dobro!", "Ljudi nam ulepšaju čitav mesec u trenutku" - samo su neki od komentara ispod objavljene pesme.

Ovo nije prvi put da Elena sarađuje sa Jalom i Bubom, a sada su, kao i ranije, napravili potpunu pometnju i publici ostavili hit koji će se još dugo slušati. Elena, Jala i Buba su zadali apsolutni domaći zadatak ne samo i pesmom, već i spotom iza kog stoji vrhunska produkcija. Ono što posebno privlači pažnju i oko čega su mnogi saglasni jeste da Elena nije nasledila samo muzikalnost na majku, već i lepotu od koje zastaje dah. U galeriji ispod pogledajte kadrove, a nema sumnje da će ovo biti projekat koji će postaviti nove standarde:

1/7 Vidi galeriju Elena Kitić nova pesma Foto: Printscreen YouTube

BONUS video: