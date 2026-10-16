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Jelena Karleuša, gostujući u Jutanjem programu kod Kristine Iglendže i Predraga Sarape, istakla je profesionalni rad novinarke Ljiljane Stanišić, koja godinama istražuje živote i karijere javnih ličnosti u Srbiji, otkriva detalje iz njihove svakodnevice i obrađuje škakljive teme o kojima se često govori sa zadrškom.

Iako Ljiljana tokom svoje karijere nije štedela ni pop zvezdu, Jelena je sada javno pohvalila njen pristup novinarstvu i sposobnost da razgovara sa različitim ljudima, bez obzira na to kakav odnos sa njima ima.

00:30 JK o Ljiljani Stanišić Izvor: TV Pink

Profesionalizam na prvom mestu

Novinarka je više puta pokazala da ume da sedne za isti sto sa javnim ličnostima o čijim je životima pisala, postavljajući pitanja koja zanimaju javnost i ne bežeći od tema koje mogu da izazovu burne reakcije. Upravo takav odnos prema poslu privukao je pažnju JK, koja smatra da novinari ne bi trebalo da se plaše da otvoreno govore o važnim pitanjima, baš kao što ni javne ličnosti ne bi trebalo da izbegavaju odgovornost koju nose sa sobom.

- Nije stvar biti Nostradamus. Ja odbijam da poverujem da ti treba petlja, kao što Ljilji ne treba petlja da piše o ozbiljnim temama kojih se svi plaše. Tako i ja mislim da meni ne treba petlja. Ja sam ipak javna ličnost koja vuče određenu odgovornost, gde mogu da utičem na mišljenje, kao i novinari. Ali ako ti treba da se plašiš da pričaš o muzici, e onda smo u ozbiljnom problemu - rekla je Karleuša.

1/4 Vidi galeriju Estrada i novinarstvo Foto: TV Pink Printscreen, Kurir, Stefan Stojanović MONDO

Važne teme

Ovim rečima pevačica je ukazala na značaj otvorenog razgovora i profesionalne odgovornosti, kako u novinarstvu tako i u javnom životu. Njena pohvala Ljiljani posebno je zanimljiva upravo zbog činjenice da novinarka u svom radu nije zaobilazila ni kontroverzne teme vezane za Karleušinu karijeru i privatni život. Ipak, Jelena je pokazala da profesionalni rad može da prepozna i pohvali čak i kada se ne slaže sa svim što je o njoj napisano.

Nastavila za Skoplje

Odmah posle gostovanja kod Kristine i Sarape JK se sa svojim timom uputila ka Skoplju gde sutra ima koncert. Publiku očekuje veče ispunjeno vrhunskom energijom, moćnim nastupom, atraktivnim scenskim efektima i atmosferom koju samo ona zna da napravi.

Poznata po svom jedinstvenom stilu, provokativnoj estetici i vrhunskom scenskom nastupu, Jelena Karleuša godinama pomera granice muzičke scene celog Balkana.

Njeni hitovi, prepoznatljiv glas i harizma koja osvaja publiku garantuju veče za pamćenje, u kojem će se spojiti muzika, moda, glamur i spektakl svetskih razmera.