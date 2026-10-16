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Snežana Savić u iskrenoj ispovesti otvorila je dušu o svojoj prošlosti i priznala da se danas duboko kaje zbog veze sa oženjenim muškarcem.

Kako je istakla, svesna je da je u prošlosti donosila loše odluke i pravila greške zbog kojih se danas oseća grešnom. Snežana Savić se bez zadrške osvrnula na tu emotivnu epizodu i uputila snažnu poruku o pokajanju.

"Kajem se"

„Napravila sam mnogo gluposti. Grešna sam, goreću u paklu. Svesna sam tih svojih grešaka i kajem se. Ako ima Boga, neka mi oprosti. Neke stvari nije trebalo da radim. 'Zabranjeno voće' ne. Toliko ima izbora i baš izabereš 'zabranjeno'”.

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"Išla sam instiktom"

Objašnjavajući kako je uopšte došlo do romanse sa zauzetim muškarcem, Snežana je naglasila da u tom trenutku nije razmišljala racionalno, već da su je vodili instinkt i specifična energija. Ona je otkrila da fizički izgled partnera u toj situaciji nije igrao presudnu ulogu.

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„Jednostavno se desila neka energija koja je proradila ili neki kvrc, nešto je pukla sijalica u toj sobi kad sam srela neka bića, ničim izazvano. Bez obzira što nije bio lep ni zgodan, meni je imao drugo obličje. Nisam prilazila racionalno, nego ideš za instinktom. Samo on ili niko više”.

kurir/blic