Slušaj vest

Snežana Savić u iskrenoj ispovesti otvorila je dušu o svojoj prošlosti i priznala da se danas duboko kaje zbog veze sa oženjenim muškarcem.

Kako je istakla, svesna je da je u prošlosti donosila loše odluke i pravila greške zbog kojih se danas oseća grešnom. Snežana Savić se bez zadrške osvrnula na tu emotivnu epizodu i uputila snažnu poruku o pokajanju.

"Kajem se"

„Napravila sam mnogo gluposti. Grešna sam, goreću u paklu. Svesna sam tih svojih grešaka i kajem se. Ako ima Boga, neka mi oprosti. Neke stvari nije trebalo da radim. 'Zabranjeno voće' ne. Toliko ima izbora i baš izabereš 'zabranjeno'”.

Snežana Savić neretko je u svojim ulogama tumačila fatalnu ženu Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Dado Đilas

"Išla sam instiktom"

Objašnjavajući kako je uopšte došlo do romanse sa zauzetim muškarcem, Snežana je naglasila da u tom trenutku nije razmišljala racionalno, već da su je vodili instinkt i specifična energija. Ona je otkrila da fizički izgled partnera u toj situaciji nije igrao presudnu ulogu.

Glumica je ostavila trag u glumi Foto: ATA images, Printscreen YouTube, Damir Dervišagić

„Jednostavno se desila neka energija koja je proradila ili neki kvrc, nešto je pukla sijalica u toj sobi kad sam srela neka bića, ničim izazvano. Bez obzira što nije bio lep ni zgodan, meni je imao drugo obličje. Nisam prilazila racionalno, nego ideš za instinktom. Samo on ili niko više”.

kurir/blic

Ne propustiteStarsTAJNA KOJA SE KRIJE IZA PESME TOPOLSKA 18! Snežana je hit pevala još tokom "Srećnih ljudi", a istina je izašla na videlo mnogo kasnije
screenshot-20240528-211600.jpg
Pop kulturaBivši muž Snežane Savić dobio je blizance u 76. godini sa 3 decenije mlađom glumicom: Evo u kakvom su odnosu bili bivši supružnici
Snežana Savić
KulturaPostoji tajna koja se krije iza "Topolske 18": Snežana Savić je pevala u "Srećnim ljudima", istina izašla na videlo decenijama kasnije
Topolska 18
Kultura"Ona je već snimala slobodnije scene, a ja..." Desimir Stanojević je samo jednom govorio o najvrelijim kadrovima s Malinom Vojvodić u "Srećnim ljudima"
Desimir Stanojević kao Vukašin Golubović i Snežana Savić kao Malina Vojvodić u seriji Srećni ljudi

30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV