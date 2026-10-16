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Nikola Rokvić predstavio je novu pesmu „Opet pijan“, za koju tekst i muziku potpisuje Dragan Brajović Braja, jedan od najpoznatijih autora domaće muzičke scene, dok je za aranžman bio zadužen Dejan Abadić.

Ni ovog puta Rokvić se nije zaustavio samo na snimanju pesme, već je publici ponudio i spot osmišljen kao zaokruženu filmsku priču.

S tim u vezi, rediteljsku palicu preuzeo je Petar Pasić, a poznati pevač pokazao vanserijski talenat za glumu!

S druge strane, radnja spota smeštena je u jednu od najpoznatijih beogradskih kafana, čiji se autentični ambijent savršeno uklapa u naslov i atmosferu pesme.

Nikola Rokvić Foto: Jana Mitrović

Upravo spoj muzike, Nikoline interpretacije, filmskog pristupa i upečatljivih saradnika izdvaja „Opet pijan“ iz uobičajene produkcije muzičkih spotova, donoseći publici priču koja prevazilazi klasičan vizuelni prateći sadržaj pesme.

„Želeo sam da publici ponudim nešto više od klasičnog spota, priču koja ima svoj karakter i glumačku dimenziju!" izjavio je Nikola Rokvić nakon završetka snimanja spota.

Inače, nova pesma stiže uoči Rokvićevog koncerta u Sava centru, zakazanog za 13.novembar i svojevrstan je poklon publici.

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Nikola Rokvić Izvor: Kurir