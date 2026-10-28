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Popularni reper Mihajlo Verouović Vojaž uhvaćen je objektivom našeg paparaca tokom opuštene šetnje, a društvo mu je pravio muškarac čiji identitet za sada nije poznat javnosti.

Muzičar je za ovu priliku odabrao ležernu odevnu kombinaciju, pa se ulicama prošetao u plavoj trenerci, očigledno bez previše opterećivanja izgledom. U opuštenom izdanju, reper je privukao pažnju prolaznika.

Vojaž je vreme provodio u društvu misterioznog muškarca, s kojim je prošetao gradom, a da li je reč o prijatelju, saradniku ili nekome iz njegovog privatnog okruženja, ostaje da se vidi.

Iako je poznat po velikoj popularnosti i brojnim poslovnim obavezama, reper je ovog puta pokazao svoju opušteniju stranu, daleko od reflektora i muzičke scene.

Iako je sada uslikan u jednom parku, nedavno ga je ekipa Kurira uhvatila dok je šetao centrom Beograda.

Podsetimo, Vojaž je jedan od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, a njegov rad prešao je granice Balkana. On je nedavno sa svojim fanovima podelio nezapamćen uspeh i otkrio da je o njemu pisao portal Bilbord iz Argentine.

1/5 Vidi galeriju Vojaž se pojavio na koncertu Jakova Jozinovića Foto: Damir Dervišagić

- Prvi Srbin o kojem piše Bilbord - napisao je Vojaž na Instagramu.

Oni su njega opisali kao mladog pevača i glumca koji je sa tako malo godina ostvario ogroman uspeh.

Bilbord je prokomentarisao i reperovo odrastanje, kao i povezanost njegovog oca sa ubijenim premijerom Zoranom Đinđićem i nimalo laku situaciju u kojoj se nakon atentata našla porodica Veruović.