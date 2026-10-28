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Vladimir Tomović gostovao je kod Lune Đogani i otakao se dešavanja iz rijalitija.

Kršni đetić komentarisao je neke od učesnika, te je na red došla i Stanija Dobrojević.

"Sramota me je"

Vladimir je komentarisao pozitivne i negativne ličnosti iz rijalitija po njegovom mišljenju, a kada je došlo do starlete, umalo je nastao problem.

- Nemoj me... - rekao je Vlada.

- E, nemoj sad da mi skraćuješ, i da mi skraćuješ. Bila mi je tri puta ovde - govorila je Luna.

- Kunem ti se, malo me sramota - promrmljao je Tomović.

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da menja izgled Foto: Printscreen, Printscrean

- Ma čega te sramota, nemoj sad. Ima ona kvaliteta, bila mi je ovde tri puta. Ima te neke namazane fore, ali nije zla i loša - nastavila je Luna.

- Dobro, nabrajaj ti njene dobre osobine - prekinuo je Vlada.

- Neću ja, nisam ja bila sa njom nego ti - odbrusila je Luna.

- Nisam ni ja - odbranio se Tomović.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Instagram, Printscreen, Ana Paunković

Umalo okršaj

- Bio si. To što se pravite da niste bili zajedno, ja sam bia prisutna. Čak je i ljubomorisala na mene - dodala je Luna.

- Imala je i razloga. Mlađa lepša ... - nasmejao se Tomović.

- Ma daj, ja sam se raspadala tad - rekla je Đoganijeva.

- Sve razumem, ali kada te svaki bivši dečko ispljuje, možda ima malo i do tebe. Ipak je bila sa ovakvom institucijom, pa posle tako da se kanali. Meni je jasno bilo odmah da će ići sve niže, ali sa Asminom... Lepo je rekla nisu imali odnose, a uzimala mu je pare, pa šta je to... - nastavljao je Vladimir.