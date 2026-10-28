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Legendarni pevač Marinko Rokvić umro je 6. novembra 2021. godine, ostavivši iza sebe trojicu sinova — Nikolu, Marka i Darija, kojeg je dobio u vanbračnoj zajednici. Kako bi materijalno obezbedio sinove i sačuvao porodičnu harmoniju, Marinko nije želeo da ostavi pismeni testament, već je celokupnu imovinu, finansije i nekretnine raspodelio na ravne časti još za života.

Bilo mu je izuzetno važno da niko ne bude oštećen, ali i da Nikola i Marko odneguju blizak odnos sa Darijom, koji živi u Kanadi. O njegovom pravičnom stavu i posvećenosti porodici svedočila je pevačica bliska porodici Rokvić:

„Marinko je s jedne strane bio veliki vragolan, a s druge veliki gospodin, ali porodica mu je bila na prvom mestu. Sinove nikad nije razdvajao. Svu trojicu je neizmerno voleo”.

"Pružio im je sve što je mogao"

1/6 Vidi galeriju Marinko Rokvić Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Dragana Udovičić

Svestan opasnosti i napredovanja bolesti, pevač je sa decom otvoreno razgovarao kako bi svi dogovorom bili zadovoljni i kako iza njega ne bi ostale razmirice. Sagovornica je tom prilikom istakla:

„Pružio im je sve što je mogao, a ono što je stekao tokom života i bogate karijere podelio je na ravne časti. Nijedan sin nije zakinut, što bi se reklo, ni za ljubav, pažnju, a ni za nekretnine i finansije koje je ostavio iza sebe. On je bio svestan da je bolest opasna i da uzima maha, pa je s decom otvoreno razgovarao o svemu i uz dogovor su raspodelili da svi u porodici budu zadovoljni. Nije želeo da ode a da za sobom ostavi sinove koji će da se svađaju oko imovine. Videli ste da je kako dolikuje ispraćen na večni počinak, verujte, to je i zaslužio”.

Prvi susret sa vanbračnim sinom

1/7 Vidi galeriju Vanbračni sin Marinka Rokvića Foto: Printscreen Facebook, Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram

Iako nisu odrastali zajedno, Dario je sa braćom po ocu izgradio blizak i prijateljski odnos, a za to je posebnu zahvalnost istakao prema Slavici Rokvić. Prisećajući se prvog susreta sa ocem, Dario je izjavio:

„Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sledeći put smo se videli u Beogradu, kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio”.

(Kurir.rs/Republika)