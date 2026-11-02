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Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se povodom spekulacija o mogućem gašenju televizije Pink, koje su prethodnih nedelja izazvale veliku pažnju javnosti. On je o ovoj temi govorio sinoć u emisiji "Hit tvit“, gde je izneo svoj stav o budućnosti jedne od najgledanijih televizija u Srbiji.

Priče o navodnom gašenju Pinka, ali i mogućim promenama njegovog imena i vizuelnog identiteta, ne prestaju da se komentarišu. Zbog toga je Mitrović odlučio da se osvrne na ove navode i objasni kako posmatra eventualne promene u poslovanju televizije.

Foto: TV PINK Youtube printscreen

Tom prilikom napravio je jasnu razliku između televizijskog programa i brenda pod kojim se on emituje, naglašavajući da promena imena ne znači automatski i prestanak rada televizije.

- To je samo brend, inače, televizija je program, a ne njena robna marka, tako da... Mislim da to nije baš tako lako - poručio je Željko Mitrović.

Njegove reči ponovo su pokrenule pitanje šta se zapravo dešava sa budućnošću Pinka i da li bi gledaoce u narednom periodu mogle da sačekaju značajne promene.

Iako se o mogućem gašenju televizije spekulisalo u više navrata, Mitrović ovom prilikom nije izneo konkretne detalje o eventualnim promenama, niti je potvrdio da će Pink prestati da emituje program.

Posebnu pažnju privukla je njegova opaska da televiziju ne čini samo naziv ili logo, već pre svega sadržaj koji se svakodnevno emituje. Ostaje da se vidi da li će u narednom periodu doći do promena u nazivu, vizuelnom identitetu ili programskoj koncepciji televizije koja decenijama zauzima značajno mesto na domaćoj medijskoj sceni.

Otkazi od prošle godine

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic

Podsetimo, Željko je pre godinu dana podigao je veliku prašinu kada je na dan krsne slave najavio je čistku u svojoj kompaniji.

- Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka! Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca.

Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu PINK MEDIA GROUP nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem go*ana, ali pre svega NELOJALNIH i POKVARENIH, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci! Počinjem od onih koji su poslednji i nastali! No mercy! P.S. J****u im majku majčinu pa makar mi to bilo poslednje - napisao je on tada.