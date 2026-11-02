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Pevačica Jelena Karleuša oglasila se na društvenoj mreži Iks povodom snimka koji je Ana Nikolić objavila na svom Instagram profilu, a njena reakcija odmah je privukla pažnju.

Foto: Nemanja Nikolić, Dragan Kadić

Karleuša je poručila da sadržaj koji se pojavio na Aninom Instagram storiju, kako tvrdi, nije delo same pevačice, već da ona ne kontroliše svoje profile na društvenim mrežama.

Karleuša se oglasila nakon što je Ana Nikolić na svom Instagram profilu objavila snimak koji je privukao pažnju javnosti. Iako nije precizirala na šta tačno misli, Jelena je u kratkoj objavi iznela tvrdnju da sadržaj koji se pojavio na Aninom storiju nije objavila sama pevačica.

00:08 Ana Nikolić podelila snimak o Karleuši Izvor: Instagram/ananikolicofficial

- Glupost objavljena na Instagram storiju drage Ane Nikolić nije njenih ruku delo. Ona ne kontroliše svoje društvene mreže - napisala je Karleuša na Iksu.

Njena poruka izazvala je interesovanje, posebno zbog toga što je javno stala u odbranu koleginice i sugerisala da Ana nema potpunu kontrolu nad svojim nalozima na društvenim mrežama.

Foto: Preent Screen

Karleuša se pritom Ani obratila rečima „draga Ana“, što je dodatno privuklo pažnju, imajući u vidu njihov raniji turbulentan odnos i javne sukobe. Za sada nije poznato na koji se konkretno sadržaj odnosi Jelenina objava, niti se Ana povodom njenih reči oglašavala.

00:57 Jelena Karleuša progovorila o trudnoći i mlađem dečku Izvor: Kurir

"On mi je najveća podrška"

Podsetimo, Jelena Karleuša se tokom gostovanja na Pinku osvrnula i na njen ljubavni život, i spekulacijama da je u vezi sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom.

- Uvek je moj ljubavni život intrigirao, ali to je bilo transparnetno, i znalo se sa kim sam i sa kojima sam bila, ja to nisam krila nikada. Moram da kažem da sam jako zadovoljna i srećna, a misteriozni gospodin o kojem se piše, nije misteriozan, on je tu iza kamere, i on mi je podrška - rekla je Jelena i dodala:

- Nema saradnika koji je bio uz mene, da nije stasao uz mene i da mu se lepo vratilo, i onda kada ja presečem, znači da mi se nije lepo radilo - rekla je Jelena u Jutarnjem programu sa Gordanom Uzelac.