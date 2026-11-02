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Vest da je Mihajlo Veruović poznatiji kao Vojaž, postao otac odjeknula je kao bomba. Informacija o prinovi izazvala je brojne reakcije, jer je sve držano u strogoj tajnosti, a mnogi su se zapitali kako se popularni reper oseća u novoj životnoj ulozi i da li će sa svojim pratiocima podeliti neki detalj iz privatnog života.

Lepi trenuci

Tim povodom kontaktirali smo Vojaža, čestitali mu na najlepšoj životnoj ulozi, a on je kratko i ljubazno odgovorio da želi da najlepše porodične trenutke sačuva daleko od očiju javnosti.

-Ne bih se oglašavao. Privatnost želim da sačuvam od javnosti. Hvala vam na razumevanju- poručio je reper za Kurir.

Srećan i spokojan

1/5 Vidi galeriju Proživljava najbolje životne trenutke Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić, Shutterstoc, ATA images