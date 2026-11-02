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Vest da je Mihajlo Veruović poznatiji kao Vojaž, postao otac odjeknula je kao bomba. Informacija o prinovi izazvala je brojne reakcije, jer je sve držano u strogoj tajnosti, a mnogi su se zapitali kako se popularni reper oseća u novoj životnoj ulozi i da li će sa svojim pratiocima podeliti neki detalj iz privatnog života.

Lepi trenuci

Tim povodom kontaktirali smo Vojaža, čestitali mu na najlepšoj životnoj ulozi, a on je kratko i ljubazno odgovorio da želi da najlepše porodične trenutke sačuva daleko od očiju javnosti.

-Ne bih se oglašavao. Privatnost želim da sačuvam od javnosti. Hvala vam na razumevanju- poručio je reper za Kurir.

Srećan i spokojan

Proživljava najbolje životne trenutke Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić, Shutterstoc, ATA images

Iako je njegovo ime često u centru medijske pažnje, Vojaž je ovoga puta odlučio da napravi jasnu granicu između javnog života i intime. Popularni muzičar, koji je publiku osvojio brojnim hitovima i velikim uspehom na domaćoj sceni, očigledno želi da novo poglavlje svog života proživi daleko od medijske buke. Njegova kratka, ali nedvosmislena poruka pokazuje da mu je u ovom trenutku najvažnije da sačuva privatnost i mir svoje porodice, zbog čega nije želeo da otkriva dodatne detalje o prinovi.

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