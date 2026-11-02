PRVO OGLAŠAVANJE VOJAŽA NAKON ŠTO JE POSTAO OTAC! Eksluzivno za Kurir: Samo želim....
- Vojaž je prvi put progovorio nakon vesti da je postao otac, ali nije želeo da otkriva detalje o prinovi.
- Reper je poručio da privatnost želi da sačuva od javnosti i da najlepše porodične trenutke zadrži za sebe.
Vest da je Mihajlo Veruović poznatiji kao Vojaž, postao otac odjeknula je kao bomba. Informacija o prinovi izazvala je brojne reakcije, jer je sve držano u strogoj tajnosti, a mnogi su se zapitali kako se popularni reper oseća u novoj životnoj ulozi i da li će sa svojim pratiocima podeliti neki detalj iz privatnog života.
Lepi trenuci
Tim povodom kontaktirali smo Vojaža, čestitali mu na najlepšoj životnoj ulozi, a on je kratko i ljubazno odgovorio da želi da najlepše porodične trenutke sačuva daleko od očiju javnosti.
-Ne bih se oglašavao. Privatnost želim da sačuvam od javnosti. Hvala vam na razumevanju- poručio je reper za Kurir.
Srećan i spokojan
Iako je njegovo ime često u centru medijske pažnje, Vojaž je ovoga puta odlučio da napravi jasnu granicu između javnog života i intime. Popularni muzičar, koji je publiku osvojio brojnim hitovima i velikim uspehom na domaćoj sceni, očigledno želi da novo poglavlje svog života proživi daleko od medijske buke. Njegova kratka, ali nedvosmislena poruka pokazuje da mu je u ovom trenutku najvažnije da sačuva privatnost i mir svoje porodice, zbog čega nije želeo da otkriva dodatne detalje o prinovi.