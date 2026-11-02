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Mihajlo Verouvić Vojaž, postao je otac. Reper je uspešno krio i svoju izabranicu ali i vest da će postati tata. Međutim, u avgustu mesecu reper je objavio video iz auta, a sa njim je bila i njegova verenica, a sada majka njegovog deteta.

On je na Tiktoku objavio snimak iz automobila dok je pored njega sedela misteriozna devojka.

Njih dvoje su se sve vreme smejali i pevušili u kameru, a da nije reč samo o drugarici, vidi se po tome što je on mazi po grudima dok ona njega češka po vratu.

Njih dvoje su se sve vreme smejali i pevušili u kameru, a da nije reč samo o drugarici, vidi se po tome što je on mazi po grudima dok ona njega češka po vratu.

1/4 Vidi galeriju Vojaž Foto: Printscreen/TikTok

-Ne bih se oglašavao. Privatnost želim da sačuvam od javnosti. Hvala vam na razumevanju- poručio je reper za Kurir.