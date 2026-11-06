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Pevač Nikola Rokvić oglasio se na društvenim mrežama povodom smrti protojereja-stavrofora Vojislava Voje Bilbije, poznatog sveštenika i duhovnika s kojim je bio veoma blizak.

Ova vest posebno je pogodila pevača, koji je poslednjih godina izuzetno posvećen veri i duhovnom životu. Nikola je kasno sinoć objavio zajedničku fotografiju sa preminulim sveštenikom i svojim pokojnim ocem Marinkom Rokvićem, uz emotivne reči kojima mu je odao poslednju počast.

– U Gospodu se upokojio veliki čovek i duhovnik, otac Vojislav Voja Bilbija! Čudesno biće! Večna ti slava i hvala – napisao je Nikola.

Pevač je potom podsetio na neobičan životni put pokojnog duhovnika, koji je svojevremeno bio poznat po izuzetnoj fizičkoj snazi, a kasnije je život posvetio veri i služenju Bogu.

Nikola je istakao da je Bilbija bio jedan od fizički najjačih ljudi nekadašnje Jugoslavije, ali da je tu snagu uspeo da ukroti kroz hrišćansku duhovnost. Posebno je naglasio njegovu nesebičnost i darove koje je, kako je naveo, delio sa ljudima.

1/3 Vidi galeriju Nikola Rokvić Foto: Printscreen

Na današnji dan preminuo je Marinko Rokvić

Ono što Nikolin oproštaj čini još potresnijim jeste činjenica da se danas, 6. novembra, navršava tačno pet godina od smrti njegovog oca, legendarnog pevača Marinka Rokvića.

Marinko je preminuo 6. novembra 2021. godine, nakon borbe sa teškom bolešću, a njegov odlazak ostavio je veliku prazninu u porodici.

Nikola nikada nije krio koliko mu je otac značio, niti koliko ga je njegov gubitak promenio. Upravo je u veri pronašao snagu da se izbori sa bolom, a tokom prethodnih godina često je posećivao manastire i govorio o značaju duhovnog mira.

Nikola Rokvić Foto: Printscreen

Marinko Rokvić iza sebe je ostavio suprugu Slavicu i trojicu sinova, Nikolu, Marka i Darija, kojeg je dobio u vanbračnoj zajednici.

Kako se ranije pisalo, legendarni pevač nije želeo da ostavi pisani testament, već se potrudio da još za života materijalno obezbedi svoje naslednike. Njegova velika želja bila je da sinovi ostanu bliski i da među njima nikada ne dođe do sukoba zbog nasledstva.