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Otkazivanje i pomeranje koncertnih nastupa poslednjih meseci sve češće je tema na domaćoj estradi. Pojedini pevači bili su primorani da promene planove zbog zdravstvenih problema, dok su se drugi našli u centru polemika zbog svojih javnih istupa, pa su organizatori odlučili da odustanu od saradnje sa njima.

Među onima koji su se suočili sa ovakvim situacijama našli su se Jelena Karleuša, Aleksandra Prijović, Saša Kovačević a razlozi zbog kojih su njihovi nastupi otkazani ili odloženi prilično su različiti.

Jelena Karleuša našla se u centru pažnje nakon što su joj otkazana dva nastupa u inostranstvu. Prvo je ostala bez koncerta u nemačkom gradu Esenu, gde je trebalo da nastupi 31. oktobra, a potom je otkazan i njen nastup u Geteborgu, zakazan za 6. novembar.

Jelena Karleuša Foto: Ilija Ilić

U slučaju koncerta u Esenu, organizatori su u saopštenju naveli da su odluku doneli nakon razmatranja njenih javnih izjava i stavova o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji. Istakli su da ne žele da njihov prostor bude mesto za političke podele. Karleuša je, sa druge strane, tvrdila da joj je nastup otkazan zbog pretnji koje je dobijala, što su organizatori demantovali.

Ni nastup u Švedskoj nije održan, a organizatori su se ponovo pozvali na njene poslednje političke izjave na društvenim mrežama. Kupcima ulaznica najavljen je povraćaj novca.

Aleksandra Prijović morala je da otkaže koncert u Zrenjaninu koji je bio planiran za 18. septembar. Iako je njen tim već radio na postavljanju bine i pripremi događaja, pevačica je zbog zdravstvenih problema bila primorana da odustane od nastupa.

Aleksandra Prijović Foto: ATA images

Aleksandra se tada oglasila na Instagramu i objasnila da je dobila jak virus zbog kojeg nije bila u stanju da izađe pred publiku.

- Dragi moji, jako mi je žao što koncert u Zrenjaninu moramo da otkažemo. Iako je ceo moj tim danas radio na realizaciji bine i celog događaja, zbog užasnog virusa koji sam dobila, moram da vas obavestim da se vidimo nekom drugom prilikom. Nadam se da me razumete i izvinite - poručila je pevačica.

Slična situacija zadesila je i Sašu Kovačevića, koji je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja nakon operacije stopala morao da odloži nekoliko nastupa.

Najpre su pomereni koncerti u Kragujevcu, zakazan za 16. oktobar, i Šapcu, koji je trebalo da bude održan dan kasnije. Ubrzo je potvrđeno da pevač neće nastupiti ni u Puli i Rijeci, gde je trebalo da peva 23. i 24. oktobra.

Saša Kovačević proslavio 40. rođendan Foto: Printscrean

Njegov menadžment saopštio je da se zdravstveno stanje pevača pogoršalo nakon hirurške intervencije, zbog čega nije mogao da nastupi u prvobitno planiranim terminima. Novi datumi tada još nisu bili objavljeni.

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